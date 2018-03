Cosa comporta fare ciò che è eccellente oggi? Due giorni dei Testimoni di Geova a Pisa

domenica, 18 marzo 2018, 21:34

1700 presenti alla due giorni dei Testimoni di Geova al Palazzo dei congressi di Pisa. Sono venuti dalla Versilia, Lucchesia e Val di Nievole, per imparare a fare il bene, anche quando è difficile, seguendo i principi biblici. "C’erano famiglie con i loro piccoli, ragazzi e persone di tutte le età - è scritto in una breve nota - Il tutto si è svolto in maniera ordinata tanto che anche esterni, addetti ai lavori in materia di sicurezza, hanno espresso commenti positivi. Sono state narrate esperienze di chi ha sconfitto ansie, paure e passati turbolenti, “operando ciò che è bene verso gli altri” grazie alla preghiera e allo studio della parola di Dio. Sono stati indicati i principi della Bibbia, come pilastri su cui edificare la vita, il futuro, la famiglia e l’equilibrio del nostro essere. Questo perché, secondo il credo dei testimoni, i principi della Bibbia ci fanno comprendere i pensieri di Dio, e sono quindi più elevati di qualsiasi filosofia umana; e ci fanno evitare problematiche odierne quali: uso sconsiderato dei social network, cattiva scelta dello svago, e sentimenti negativi come l’invidia. Sono stati 8 i nuovi aderenti che hanno simboleggiato la loro scelta di vita, come di consueto, col battesimo per immersione".