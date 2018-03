Domani ad Artemisia la conferenza "L'evoluzione spirituale dell'uomo e della donna"

venerdì, 9 marzo 2018, 13:43

Domani, sabato 10 marzo, alle ore 18 al Polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna "Capannori fra evoluzione e apocalisse" promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Associazione Archeosofica e Museo di storia naturale dell' Università di Pisa, è in programma la conferenza "L'evoluzione spirituale dell'uomo e della donna" a cura dell'associazione Archeosofica.



L'incontro tratterà della finalità della vita con un esame delle più importanti testimonianze appartenenti alle tradizioni religiose e filosofiche dell'Oriente e dell'Occidente. Perché si parla di un'evoluzione spirituale? Cosa è successo all'uomo e alla donna per cui dovrebbero evolvere, qual era questa condizione primordiale?



Tutti i popoli si sono interrogati sulle origini della vita per cui nelle tradizioni di tutto il mondo si fa riferimento ad una genesi dell'universo e in molte si parla di una caduta del genere umano. Il mito di un'età dell'oro, è presente in moltissime religioni arcaiche anche minori.



Per informazioni: Associazione Archeosofica 3288375214 – sezione.lucca@gmail.com