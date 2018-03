Domenica 18 marzo 'NATURAlmente Avventura 2.0'

lunedì, 12 marzo 2018, 14:58

Officina Natura rinnova l'invito al terzo incontro (saltato la volta precedente causa maltempo) del progetto NATURAlmente Avventura 2.0! dedicato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, che si terrà domenica 18 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00.



Il tema di questa puntata sarà la commistione uomo - natura: come interagiscono gli esseri umani e la natura? Le coltivazioni, gli allevamenti, possono essere considerati elementi della natura? Cosa differenzia un ecosistema naturale da un ecosistema città?

Ritrovo: ore 9.30 presso il campo sportivo di Vorno in via Comunale di Vorno n.96Rientro previsto intorno alle ore 13.00 presso il medesimo campo sportivo.

E' obbligatoria la tessera della Federazione Italiana Escursionismo, che può essere compilata il giorno stesso (€ 16)

Cosa indossare: scarpe da trekking o similari, pantaloni comodi (possibilmente no jeans, meglio una tuta), felpa, giacca a vento e impermeabile.

Cosa portare: uno zainetto contente la merenda, l'acqua, un cappello, una macchina fotografica (se si possiede), un blocco appunti e una penna.

In caso di maltempo la giornata verrà rimandata.

Per info e prenotazioni telefonare a Federica 3387901829 o scrivere a officinanatura@gmail.com

Il contributo richiesto per la giornata è di 15 euro.