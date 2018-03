Domenica torna "Arte Formato Famiglia"

Altre notizie brevi

martedì, 6 marzo 2018, 19:25

Il coordinamento comunale di Lucca esprime soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto dal centro destra anche nel territorio lucchese: “La vittoria di Mallegni e Zucconi nei rispettivi collegi uninominali, con un consenso così schiacciante, dimostra che le persone sono stanche di come il centrosinistra abbia amministrato in questi anni, e, nello...

martedì, 6 marzo 2018, 17:55

La FILCAMS Cgil della provincia di Lucca ha organizzato, per il giorno 8 marzo, una iniziativa dal titolo “Diversità, fra disuguaglianze e pari opportunità”. Pur essendo l'08 marzo la festa della Donna, l'iniziativa si prefigge di porre alla riflessione di tutti se oggi la disuguaglianza e la discriminazione riguardi ancora...

martedì, 6 marzo 2018, 17:55

E' stato pubblicato un nuovo avviso (dopo che per i due precedenti, rispettivamente con scadenza al 30 settembre e al 30 novembre 2015, non era stata presentata alcuna domanda) per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla gestione del sistema di mobilità elettrica comunale da parte di soggetti pubblici...

martedì, 6 marzo 2018, 17:30

Il centro culturale "Pietro Martire Vermigli", in collaborazione con l'Ufficio “Ecumenismo e dialogo interreligioso” dell'Arcidiocesi di Lucca e con la Chiesa Evangelica Valdese di Lucca promuove una riflessione in forma seminariale, all'interno del ciclo di incontri su “Teoria e prassi della libertà religiosa”, sul tema "Chiesa Cattolica e libertà religiosa".

martedì, 6 marzo 2018, 16:41

Venerdì 9 marzo ore 18 presso l'Auditorium della Biblioteca Civica Agorà di Lucca (piazza dei Servi) avrà luogo un esperimento letterario originale: Francesco Mencacci presenta Beppe Calabretta, che verrà per parlarci del suo romanzo "Il delitto sul sagrato"/Tra le righe Libri e contemporaneamente Beppe Calabretta presenta Francesco Mencacci, che verrà...

martedì, 6 marzo 2018, 16:27

Alla vigilia del decimo anniversario della scomparsa di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, alle ore 18 di martedì 13 marzo, presso il salone dell’Arcivescovato a Lucca, verrà presentato il volume dal titolo “Parole di Vita”, che raccoglie circa 350 commenti al Vangelo: la presentazione avverrà alla presenza del...

martedì, 6 marzo 2018, 15:49

Nell'ambito di una collaborazione tra Comune di Capannori, Commissione Pari Opportunità, Azienda Usl Toscana Nord Ovest e associazioni che nel territorio si occupano di violenza di genere, giovedì 8 marzo saranno allestiti due postazioni informative su salute e servizi per le donne.Il primo sarà attivo dalle 10 alle 12 al...

martedì, 6 marzo 2018, 14:17

In seguito al transito di due perturbazioni che stanno interessando la regione, la Sala operativa ha prolungato il codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e mareggiate fino alle 23.59 di domani, mercoledì 7 marzo.

martedì, 6 marzo 2018, 14:02

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune in occasione della Festa della Donna e all’interno della stagione artistica organizzata da Battista Ceragioli Mangement, giovedì 8 marzo alle ore 21.15 al cinema teatro Artè di Capannori andrà in scena lo spettacolo “C'era una svolta” di e con...

martedì, 6 marzo 2018, 12:52

Ultimi giorni per iscriversi ai corsi di istruzione e formazione professionale gratuiti IeFP per Addetto Acconciatore – parrucchiere ("Accademia") e per Operatore Agricolo – Bio ("Green School").