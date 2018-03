Ego Women Run 2018 rimandata a data da destinarsi

domenica, 18 marzo 2018, 10:45

Date le pessime previsioni meteo confermate per domenica 11 marzo, l'evento a scopo di beneficienza Ego Women Run, la prima corsa "non corsa" tutta al femminile in collaborazione con Lucca Marathon,è stato rimandato a domenica 18 marzo ore 9. L'organizzazione ha scelto di preservare la buona resa di quello che prima di tutto è una manifestazione gioiosa di raccolta fondi per l'Associazione Silvana Sciortino, che si prende cura delle famiglie delle donne colpite dal tremendo male del tumore alla mammella, e per l'Associazione A.C.C.A. Lucca Onlus Fiocco Lilla, che si occupa di disturbi alimentari e obesità. La Ego Women Run è un evento ludico motorio, che esalta l'importanza dell'attività fisica nella qualità della vita e devolve alle sopracitate realtà lucchesi l'intero suo ricavato, senza scopo di lucro, in una domenica di musica, intrattenimento e ristoro offerto a tutti i presenti grazie ai numerosi partner che hanno aderito. "Desideriamo realizzare un evento meraviglioso per tutte", ribadisce Marina Malfatti del team Ego, "e a questo punto vi aspettiamo domenica 18 marzo a Sant'Alessio ancora più numerose, per accendere di lilla non solo il Parco Fluviale, dove si snoderà il percorso, ma tutta la primavera lucchese."

Ricordiamo che continuano le prevendite dei pettorali (10 euro l'uno, che danno diritto al ritiro di un pacco gara pieno di sorprese) presso la sede di Confcommercio Lucca, GuidiCar (Via Del Brennero 1996, S.Pietro a Vico, Lucca), Marco & Andrea Parrucchieri (Via Carlo Del Prete, Lucca), Ego Wellness Resort (Sant'Alessio), Ego City Fit Lab (Via Carlo Del Prete, Lucca). Sempre nell'ambito degli appuntamenti di marzo legati al benessere della donna, ricordiamo inoltre il convegno aperto a tutti "Fame di serenità" Incontro e testimonianze di terapia sui disturbi alimentari, sabato 17 marzo ore 10.30, in collaborazione con l'Associazione A.C.C.A. Lucca Onlus.