Elezioni, Codacons e cittadini vincono contro Gregorio De Falco (M5S)

martedì, 6 marzo 2018, 11:17

Una vittoria del Codacons e dei cittadini, che non si sono lasciati ingannare da finte etichette e si sono basati sui fatti reali per giudicare – e bocciare – alle ultime elezioni alcuni candidati “noti”. Lo afferma l’associazione dei consumatori, commentando la sconfitta in Toscana di Gregorio De Falco (M5S).

Per quanto riguarda De Falco, non si può non notare che colui che è stato disegnato come un eroe nazionale, e che sulla vicenda Costa Concordia ha costruito la sua immagine di capitano coraggioso, è risultato essere uno dei pochi sconfitti del Movimento 5 Stelle, e non sarà eletto al Senato – spiega il Codacons – Si tratta di una vittoria per il Codacons, che in tempi non sospetti e ben prima delle elezioni aveva duramente contestato De Falco, rilevando come il suo comportamento la notte della tragedia fu tutt’altro che eroico e anzi caratterizzato da errori ed omissioni.