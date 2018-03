Evento di formazione del Centro antiviolenza Associazione Luna Onlus

Altre notizie brevi

Enorme successo per Renato Zero e il suo “Zeroviskij – solo per Amore”che a grande richiesta tornerà in programmazione nella giornata del 3 aprile al Cinema Centrale di Lucca.

Matteo Scannerini di Forza Italia Capannori interviene in merito alla piazza di Marlia: "La piazza di Marlia sta cedendo di nuovo - esordisce Scannerini - . Non è una novità e non è una sorpresa. Che la pietra di Matraia non possa reggere il passaggio delle macchine è cosa nota.

"Esprimiamo soddisfazione per il nuovo finanziamento che il Comune di Lucca ha ottenuto partecipando al bando sperimentale nazionale "Riscossione e contrasto all'evasione". E' un'ulteriore conferma che, su questo tema, si possono ottenere risultati importanti. Occorre infatti vivere come priorità il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, come l'attenzione a garantire adeguati...

Venerdì 30 marzo Fabrizio Barsotti aspetta tutti per condividere con la città i suoi 50 anni e per l'occasione apre il suo studio al pubblico in via del Fosso n153, in una zona caratteristica e pittoresca, dalle ore 17-19,30, il suo studio.

Si rinnova anche quest'anno la gratuità dei parcheggi in struttura nel giorno di Pasqua. Domenica 1 aprile sarà dunque possibile parcheggiare gratuitamente nei parcheggi Mazzini, Cittadella e Stazione, come già avvenuto negli anni precedenti. Resteranno a pagamento tutti gli altri parcheggi a parcometro e il parcheggio per i camper di...

In occasione dello smontaggio della gru utilizzata dal cantiere di ristrutturazione dell'Istituto d'Arte "Passaglia", nei giorni giovedì 29 e venerdì 30 marzo, dalle ore 6 alle ore 20 è stato istituito un divieto di transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati in piazza Napoleone, nell'area antistante l'edificio scolastico.

Video Iris associazione culturale di Lucca organizza il secondo evento della iniziativa "Ah....parte l'arte" in Piazza San Martino nella sala auditorium della Fondazione della Banca del Monte sabato 31 marzo 2018 dalle ore 18 alle ore 20 con ingresso libero. Il programma:

Si chiama Ethical Fashion Initiative ed è un programma dell'Agenzia delle Nazioni Unite International Trade Center, che collega i più grandi talenti della moda mondiale a piccoli artigiani – in prevalenza donne – di vari Paesi africani, in modo da consentire a persone che vivono in condizioni di povertà urbana...

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e agricoltura, custodi del territorio. Un legame prezioso per la sicurezza idraulica.

È partita la campagna sociale del coordinamento toscano dei gruppi di auto aiuto. Il video scaricabile sulla pagina facebook al seguente link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1743153352414528&id=533502666712942, visibile su youtube al link https://youtu.be/nMuqTVRC4sk o sul sito del coordinamento toscano dei gruppi di auto aiuto http://www.autoaiutotoscana.org/NON-DA-SOLI.htm, ha realizzato in poco più di 72 ore più...