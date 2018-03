Gaia comunica i dati dello sciopero in provincia

Altre notizie brevi

martedì, 13 marzo 2018, 13:57

"Siamo ciò che mangiamo" - Facciamo le nostre scelte - è il titolo di tre incontri promossi dall'associazione 'Di Testa Mia' in collaborazione con il Comune tenuti dalla dietista Sara Del Ministro in cui verranno affrontati temi per poter diventare consumatori consapevoli e migliorare il proprio stile di vita.

martedì, 13 marzo 2018, 12:51

“La corruzione si porta via quasi dieci miliardi di euro pubblici ogni anno e anche la Toscana, pur essendo regione virtuosa, contribuisce a questo conto” così Gabriele Bianchi, consigliere regionale capogruppo M5S, in un post sul sito web del gruppo a commento di una sua interrogazione sul tema (http://www.movimento5stelletoscana.it/anticorruzione-toscana-rispettato-scadenza/).

martedì, 13 marzo 2018, 12:06

Continuano gli appuntamenti infrasettimanali nell’ambito degli Special Event che da mesi arricchiscono la programmazione del cinema Centrale di Lucca. E’ il momento di “Zeroviskij – solo per Amore” che verrà proiettato con uno spettacolo unico alle 21 nei giorni 19 e 21 marzo e due proiezioni 17.30 – 21.00 martedì...

martedì, 13 marzo 2018, 11:56

Sabato 17 marzo 2018, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca , si svolgerà la conferenza a cura di Alessandra Sani dal titolo 'Conoscere la flora esotica: le piante invasive del nostro territorio'.La Dr.ssa Alessandra Sani, laureata in Scienze Naturali all'Università Pisa è una naturalista...

martedì, 13 marzo 2018, 10:36

Quasi 10 mila donne dall'8 al 10 Marzo hanno partecipato al "Primo Incontro Internazionale Politico Artistico Sportivo e Culturale delle Donne che Lottano" convocato dalle zapatiste nel Caracol di Morelia, in Chiapas, sud-est messicano. Anche una delegazione di Non una di Meno ha raggiunto l'altra parte del mondo per unirsi...

martedì, 13 marzo 2018, 10:35

Giovedì 22 marzo nel Laboratorio di Tessitura rustica “Maria Niemack” del Museo nazionale di Palazzo Mansi ci sarà l’incontro Alla riscoperta di antiche tradizioni: divertirsi lavorando al telaio. I volontari dell’associazione Tessiture Lucchesi illustreranno i materiali, gli strumenti e l’attività della tessitura, guidando poi i visitatori all’uso pratico dei diversi telai.

martedì, 13 marzo 2018, 10:01

E' partito il 1° marzo il terzo anno di sperimentazione del progetto Pronto Badante, che nei due anni precedenti ha ottenuto ottimi risultati. L'edizione 2018-2019 di Pronto Badante verrà presentata nel corso di una conferenza stampa, fissata per domani, mercoledì 14 marzo, alle ore 13, nella Sala Pegaso di Palazzo...

martedì, 13 marzo 2018, 09:07

Ogni anno Lucca rinasce con spirito indomito di chi attende la primavera per scrollarsi il freddo invernale appena trascorso con le sue piogge e le sue nebbie, e per accogliere di buon umore e leggerezza la bella stagione.

lunedì, 12 marzo 2018, 22:25

I dinosauri, che hanno dominato il pianeta fino alla loro imprevedibile scomparsa -cento milioni di anni fa- ad opera di un meteorite, abitano da sempre l'immaginario di adulti e bambini e i loro resti fossili occupano un posto d'onore nei principali musei di storia naturale del mondo.

lunedì, 12 marzo 2018, 14:58

Officina Natura rinnova l'invito al terzo incontro (saltato la volta precedente causa maltempo) del progetto NATURAlmente Avventura 2.0! dedicato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, che si terrà domenica 18 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00.