Giornata internazionale della medicina omeopatica: in provincia di Lucca aderiscono cinque studi medici

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:48

Il Cantiere giovani, in via del Brennero, è un polmone vivo, di aggregazione e di socialità, per le nuove generazioni del nostro territorio. E occorre il massimo impegno per la sua valorizzazione e il suo potenziamento.

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:26

L'amministrazione comunale comunica di aver predisposto tutte le procedure necessarie per intervenire tempestivamente sulla pozza d'acqua che si è creata davanti all'ingresso provvisorio della scuola media E. Pea a Porcari. Su richiesta della dirigenza scolastica, per ovvi motivi di sicurezza visto che saranno impiegati mezzi di grande ingombro, è stato...

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:02

Il progetto Scuola di Legalità promosso dall'Istituto Comprensivo Lucca 3 prosegue con le iniziative in calendario per il mese di Marzo.

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:25

Matteo Petrini, coordinatore comunale Fratelli d'Italia Capannori commenta il risultato delle elezioni: "Le recenti elezioni hanno visto Fratelli d'Italia crescere in maniera importante a Capannori, con un incremento rispetto alle politiche del 2013 pari al 142 per cento, segno che la nostra proposta politica è apprezzata dai capannoresi - esordisce...

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:09

Venerdi 23 marzo alle 17.30 presso la sala Maria Eletta Martini, in via S. Andrea 33 a Lucca, avrà luogo la presentazione del romanzo di Giuseppe Calabretta "Il mastro il sigaro e la sedia" - Tra le Righe-Libri- organizzata dall'assessorato alle politiche formative, alle politiche di genere e alla continuità...

mercoledì, 21 marzo 2018, 13:39

mercoledì, 21 marzo 2018, 12:19

Dieci soggetti pubblici e privati hanno firmato questa mattina al Ministero per lo sviluppo economico il Protocollo d'intesa per la realizzazione in Toscana, nell'area dell'interporto di Livorno, di una piattaforma logistico digitale a supporto delle industrie che operano nel settore delle scienze della vita e che permetterà di ottimizzare la...

mercoledì, 21 marzo 2018, 11:11

Un accordo tra Regione Toscana e A.S.TOS, Associazione Stomizzati Toscani, per migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti stomizzati. Lo hanno siglato stamani nella sede dell'assessorato, via Alderotti, l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e il presidente dell'associazione Paolo Cantini.

martedì, 20 marzo 2018, 23:34

Week-end di gare paralimpiche quello appena trascorso, con il Campionato Italiano indoor di para-atletica leggera ad Ancona. Palazzetto da tutto esaurito per la tredicesima edizione, alla quale era unito il Campionato invernale di Lanci, valido come tappa per la Coppa Italia.

martedì, 20 marzo 2018, 17:51

Obiettivo numero uno, raccolta differenziata. E' questa la priorità nella politica dei rifiuti della Regione Toscana che ha stabilito di imprimere un'accelerazione della RD per centrare il 70% al 2020.