I nuovi orari di palazzo Mansi

Altre notizie brevi

lunedì, 19 marzo 2018, 18:36

Nelle ultime ore ci sono state diverse segnalazioni e lamentele sulla pozza d'acqua davanti all'ingresso provvisorio della scuola media E. Pea a Porcari. A tale riguardo, l'amministrazione comunale comunica che non è possibile intervenire provvisoriamente con asfalto da posizionare sopra quello esistente.

lunedì, 19 marzo 2018, 17:38

La Toscana sta uscendo progressivamente dalla siccità grazie agli effetti positivi delle precipitazioni sopra le medie in questo ultimo periodo. Viste anche le disponibilità di risorsa idrica, dunque, con marzo si chiude lo stato di emergenza idrica regionale emanato a giugno dell'anno scorso.

lunedì, 19 marzo 2018, 16:09

Migliorare la propria capacità di comunicare agli altri e metterla al servizio di una personale crescita professionale. Questo l’obiettivo di un corso gratuito che Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con Abc srl agenzia Unipol-Sai di Pisa, organizzano nel prossimo mese di aprile.

lunedì, 19 marzo 2018, 15:43

Dopo il grande successo dell'edizione di esordio, si terrà nel parco del polo culturale Artémisia di Tassignano il 13, 14 ,15 aprile prossimi alle ore 21 la seconda edizione del contest musicale giovanile 'Artemica'-MusicaDentro promosso dal Comune in collaborazione con Final Crew.

lunedì, 19 marzo 2018, 13:52

Una proposta di legge di iniziativa della giunta, che abroga la legge regionale n. 87 del 24 novembre 1997e stabilisce nuove regole per disciplinare i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.

lunedì, 19 marzo 2018, 13:11

Il think tank "Nazione Futura" indice un concorso per proporre idee da parte dei cittadini per pensare l'Italia del futuro. "Nazione Futura" nasce con l'obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l'aggregazione di varie anime della società civile accomunate dalle medesime idee riscoprendo valori messi in discussione nella società contemporanea:...

lunedì, 19 marzo 2018, 12:55

Mercoledì prossimo, alle 21, all’auditorium Agorà, in Piazza dei Servi, reading poetico-musicale sul libro di poesie "Versi in Viaggio" (tra le righe libri) di Gianni Quilici. Ci saranno la voce e la chitarra di Igor Vazzaz, leader (contrastato) dei Tarantola 31, cantastorie, nonché critico teatrale, con canzoni che viaggiano da...

lunedì, 19 marzo 2018, 12:53

Secondo appuntamento mercoledì 21 marzo alle ore 21 del ciclo di incontri "Siamo ciò che mangiamo" - Facciamo le nostre scelte – promosso dall'associazione 'Di Testa Mia' in collaborazione con il Comune tenuto dalla dietista Sara Del Ministro, con cui vengono affrontati temi per poter diventare consumatori consapevoli e migliorare...

lunedì, 19 marzo 2018, 11:58

Da qualche anno i fabbricanti e gli operatori che eseguono attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che utilizzano gas fluorurati, sono obbligati ad avere il patentino del frigorista.

lunedì, 19 marzo 2018, 10:01

Prosegue l'opera di sostegno al territorio da parte del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca. L'ultimo intervento ha consistito nel restauro del crocifisso della chiesa di S. Andrea di Montecarlo, presentato domenica nel corso di una breve cerimonia alla presenza delle autorità e di una folta delegazione di soci.