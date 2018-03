I Testimoni di Geova della Valle del Serchio e Lucchesia e della Versilia al Palazzo dei Congressi di Pisa

lunedì, 12 marzo 2018, 09:12

“Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”. I Testimoni di Geova della Valle del Serchio e Lucchesia e della Versilia al Palazzo dei Congressi di Pisa 17-18 Marzo 2018.

Cosa significa “fare ciò che è eccellente” nella vita di oggi? E’ davvero realistico comportarsi in modo nobile e onorevole? Perché bisognerebbe farlo e come possiamo riuscirci? Queste le argomentazioni dell’assemblea dei Testimoni di Geova in programma il 17-18 Marzo. Saggio utilizzo dei social network - investire in un futuro sicuro - spiritualità vera e non finta- sono altri temi trattati ed adatti a tutta la famiglia e a persone di ogni estrazione sociale.

Come ad ogni assemblea dei Testimoni di Geova è previsto il rito del battesimo dei nuovi convertiti, che si svolgerà alle ore 11:30, alla maniera dei primi Cristiani, cioè per immersione completa in acqua.Il programma avrà inizio alle ore 9.40 e terminerà alle ore 16.15. Come avviene in tutti gli incontri dei Testimoni, l’ingresso è libero e non si fanno collette.

L’intero programma è consultabile sul sito web ufficiale dei Testimoni di Geova, www.jw.org, al seguente link: https://www.jw.org/it/pubblicazioni/libri/programma-assemblea-2018-co/