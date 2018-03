Il centrodestra unito chiude la campagna elettorale all'Hotel Guinigi

Altre notizie brevi

giovedì, 1 marzo 2018, 18:57

Sabato 3 marzo dalle 17 presso la chiesa di Santa Giulia (via Sant’Anastasio, Lucca centro) verrà inaugurata la mostra d’arte pittorica in ricordo di Beatrice La Visionaria. La giovane pittrice lucchese, da poco scomparsa, ha lasciato a parenti, amici e conoscenti un vastissimo patrimonio artistico che è stato riunito per...

giovedì, 1 marzo 2018, 18:48

Sistema Ambiente informa che, causa neve, il servizio di raccolta dell'indifferenziato della giornata del 1 marzo 2018 è stato sospeso. Il ritiro di tale rifiuto riprenderà giovedì 8 marzo. Considerato che, unitamente a tale materiale, vengono raccolti anche i pannolini-pannoloni, laddove ci fossero difficoltà oggettive a procrastinare il ritiro a...

giovedì, 1 marzo 2018, 17:32

Un appello al voto rivolto ai concittadini per guardare all’interesse del territorio comunale ed alla problematiche della Valdinievole quello diretto personalmente dal Sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi e diretto a Maurizio Carrara e Patrizio La Pietra , i due candidati del centro destra per la Camera e per il Senato.“Tra...

giovedì, 1 marzo 2018, 17:22

Il sindaco Fornaciari ha voluto ringraziare la Croce Verde di Porcari in occasione della nevicata del 1 marzo."Care Ragazze e Ragazzi, Donne e Uomini che con gioia e sacrificio fate parte della Croce Verde vi rivolgo, a mio nome e di tutta l'Amministrazione Comunale che ho l'onore di rappresentare, il...

giovedì, 1 marzo 2018, 17:07

La neve si è trasformata in acqua, l'allerta meteo viene declassata da arancione a gialla e le previsioni annunciano un generale rialzo termico dalle prossime ore.

giovedì, 1 marzo 2018, 16:58

Ultimo giorno di campagna elettorale denso di appuntamenti - venerdì 2 marzo - per i due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato), che inizieranno con un volantinaggio davanti all’Istituto Vallisneri.

giovedì, 1 marzo 2018, 16:30

“Dieci anni di crisi lasciano un paese prostrato e impaurito, dove le disuguaglianze sono ancora aumentate, la disoccupazione rimane altissima, il lavoro è sempre più precario, i diritti sono messi a repentaglio. Al bisogno di sicurezza dei cittadini si risponde additando chi sta ancora peggio, mentre l’ostilità verso chi è...

giovedì, 1 marzo 2018, 15:33

E' pronto il nuovo calendario del ciclo di incontri con gli autori locali 'I giovedì letterari' promosso dall'amministrazione comunale per valorizzare i talenti letterari del territorio. La rassegna, che si svolgerà nella sala Pardi del Polo culturale Artémisia a Tassignano, prenderà il via giovedì 15 marzo e si articolerà in...

giovedì, 1 marzo 2018, 15:07

In base all'ultimo bollettino meteo emesso dalla Regione Toscana che non prevede particolari criticità per la giornata di domani (venerdì 2 marzo) le scuole di ogni ordine e grado a Capannori domani saranno regolarmente aperte.

giovedì, 1 marzo 2018, 15:06

"Un settore strategico come quello delle autostrade non può essere lo strumento di guadagno di pochi privati". È questa, in sintesi, la posizione di CasaPound Italia, che propone pedaggi a tariffa fissa a favore soprattutto di imprese, lavoratori e pendolari.