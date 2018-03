Il comune di Lucca aderisce all'"Ora della Terra"

Altre notizie brevi

giovedì, 22 marzo 2018, 12:08

A seguito dell'incidente che ha portato al ricovero in rianimazione di un giovane lavoratore di E-Distribuzione nella zona di Venezia nella mattina del 20 marzo scorso, Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno proclamato a livello nazionale un'ora di sciopero di tutti i lavoratori del gruppo Enel il giorno...

giovedì, 22 marzo 2018, 08:53

"Fino a quando per il sistema economico globale la remunerazione della ricchezza di pochi rimarrà un obiettivo predominante rispetto alla garanzia di un lavoro dignitoso per tutti, non sarà possibile arrestare la crescita di questa estrema e ingiusta disuguaglianza": è quanto afferma l'organizzazione non governativa internazionale Oxfam, da settant'anni impegnata...

giovedì, 22 marzo 2018, 08:52

Con i suoi 255mila fedeli e gli altrettanti simpatizzanti, quella dei Testimoni di Geova rappresenta la seconda confessione cristiana in Italia, se si contano i cittadini italiani. I Testimoni di Geova sono molto conosciuti per la loro opera di evangelizzazione, ma spesso i benefìci sociali di tale opera passano inosservati.

mercoledì, 21 marzo 2018, 23:59

Il C.R.E.S.T. Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana ha inviato un documento al Ministero della Salute per segnalare le criticità relative all'assistenza sanitaria ospedaliera e dell'emergenza urgenza nelle aree interne disagiate, montane ed insulari della Toscana.

mercoledì, 21 marzo 2018, 21:30

Venerdì prossimo 23 marzo alle ore 16.30 nella sala convegni "Vincenzo da Massa Carrara" c/o la Fondazione Cassa di Risparmio in via San Micheletto 3 Lucca ci sarà la presentazione del libro "Vivere nel tempo: riflessioni sull'invecchiamento" a cura di Anna Tempia: "...uno studio che delinea una visione dell'invecchiamento come...

mercoledì, 21 marzo 2018, 17:55

In occasione della Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica, martedì 10 aprile l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.M.I.O.T.) promuove anche quest’anno l’iniziativa “Stiamo bene… naturalmente!”: su tutto il territorio nazionale gli studi medici, odontoiatrici e veterinari associati offriranno al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di un corretto stile di vita,...

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:48

Il Cantiere giovani, in via del Brennero, è un polmone vivo, di aggregazione e di socialità, per le nuove generazioni del nostro territorio. E occorre il massimo impegno per la sua valorizzazione e il suo potenziamento.

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:26

L'amministrazione comunale comunica di aver predisposto tutte le procedure necessarie per intervenire tempestivamente sulla pozza d'acqua che si è creata davanti all'ingresso provvisorio della scuola media E. Pea a Porcari. Su richiesta della dirigenza scolastica, per ovvi motivi di sicurezza visto che saranno impiegati mezzi di grande ingombro, è stato...

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:02

Il progetto Scuola di Legalità promosso dall'Istituto Comprensivo Lucca 3 prosegue con le iniziative in calendario per il mese di Marzo.

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:25

Matteo Petrini, coordinatore comunale Fratelli d'Italia Capannori commenta il risultato delle elezioni: "Le recenti elezioni hanno visto Fratelli d'Italia crescere in maniera importante a Capannori, con un incremento rispetto alle politiche del 2013 pari al 142 per cento, segno che la nostra proposta politica è apprezzata dai capannoresi - esordisce...