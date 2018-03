Il coordinamento comunale di Lucca esprime soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto dal centrodestra anche nel territorio lucchese

martedì, 6 marzo 2018, 19:25

Il coordinamento comunale di Lucca esprime soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto dal centro destra anche nel territorio lucchese: “La vittoria di Mallegni e Zucconi nei rispettivi collegi uninominali, con un consenso così schiacciante, dimostra che le persone sono stanche di come il centrosinistra abbia amministrato in questi anni, e, nello stesso tempo, abbia ritenuto validi i candidati, espressione dal territorio, e i contenuti del programma del centrodestra. Forza Italia a Lucca ha aumentato i propri consensi di circa 2 punti rispetto alle scorse amministrative, a dimostrazione del fatto che la presenza sul territorio e la serietà delle persone alla fine viene ripagata. La grande partecipazione al voto di queste elezioni politiche evidenzia in maniera netta come il risultato delle comunali del giugno scorso sia stato pesantemente influenzato dalla minima affluenza alle urne; con un numero di votanti di poco superiore oggi Lucca avrebbe un sindaco di centrodestra. Con Massimo Mallegni al Senato, e la riconferma di Deborah Bergamini alla Camera, Forza Italia avrà due ottimi punti di riferimento per rappresentare le esigenze del territorio e dei cittadini lucchesi nel Parlamento Italiano.”