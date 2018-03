Il sindaco proclama il lutto cittadino per i funerali di don Giancarlo Da Valle

giovedì, 15 marzo 2018, 10:55

Don Giancarlo Da Valle è stato una figura eminente di sacerdote che ha iniziato la sua opera a Porcari, dove ha concluso anche la sua missione come co-parroco della chiesa di Rughi. Per questo domani (16 marzo), giorni dei suoi funerali, il sindaco Leonardo Fornaciari ha firmato un'ordinanza in cui si proclamano due ore di lutto cittadino.



Durante le esequie, dalle 15 alle 17, è autorizzata la sospensione di ogni attività lavorativa e commerciale in segno di cordoglio per una persona di straordinario spessore, che si è messa senza risparmio a disposizione della comunque Porcarese per offrire ai parrocchiani supporto morale e conforto spirituale.



Il Comune, che intende manifestare in modo tangibile e solenne la sua partecipazione in occasione dell'ultimo saluto a don Da Valle, ha disposto anche che permanga l'esposizione delle bandiere a mezz'asta e abbrunate all'esterno del Palazzo Comunale.