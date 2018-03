Inaugurata ad Athena la mostra 'Petali di devozione:i fiori nelle piccole immagini della devozione popolare'

Altre notizie brevi

venerdì, 9 marzo 2018, 22:11

“Aspettare stanca… un lungo cammino verso la parità” è il titolo del convegno organizzato, in occasione della Festa della Donna, dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Lucca, con il supporto della Confcommercio.

venerdì, 9 marzo 2018, 18:17

Sabato 10 marzo prosegue con l’ottavo appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

venerdì, 9 marzo 2018, 16:48

Si chiama Appunti e spunti ed è la nuova mostra dell'artista di fama internazionale Fabio Magnasciutti, in programma da domani (10 marzo, dalle 18) fino al 30 marzo, al caffè Letterario Lucca Libri (in viale Regina Margherita n. 113).

venerdì, 9 marzo 2018, 16:07

Aumenta a Capannori il numero dei matrimoni civili celebrati nella sede comunale e al polo culturale Artémisia. Nel 2017 i matrimoni sono stati 77, il 35 per cento in più rispetto al 2106 (57).

venerdì, 9 marzo 2018, 16:05

Non avrà luogo lo stop alla fornitura di energia elettrica alla frazione di Pontetetto annunciata per domenica 11 marzo dalle ore 8 alle ore 15. Infatti, in previsione di un'ondata di maltempo, il Comune di Lucca ha concordato con i gestori del servizio elettrico e della rete (E-distribuzione e Terna...

venerdì, 9 marzo 2018, 15:39

Nell'ambito dell'edizione 2018 della rassegna 'Percorsi di Pedagogia Globale' sul tema "Nuove consapevolezze" promossa da Comune di Capannori e Associazione Paideia, martedì 13 marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia si terrà l'incontro "Amati, sei la persona con cui passerai tutta la vita" con Yuliana Arbelaez Cardona, counselor psico-somatico.

venerdì, 9 marzo 2018, 14:54

Martedì 13 marzo alle ore 21 nella sala parrocchiale di Lammari si terrà un'assemblea pubblica sul tema della sicurezza urbana rivolta ai cittadini della frazione di Lammari. Parteciperanno l'assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè, la comandante della polizia municipale Debora Arrighi e, a seguito degli accordi provinciali, saranno presenti anche...

venerdì, 9 marzo 2018, 14:25

In occasione della Settimana del Cervello, che si svolge a livello mondiale dal 12 al 18 marzo, la Società Medico Chirurgica Lucchese offre a tutti i cittadini un servizio di consultazioni gratuite in ambito psicoterapeutico e psicofarmacologico nel settore della salute mentale.

venerdì, 9 marzo 2018, 13:48

Domani, sabato 10 marzo, alle ore 10.30, all’interno dell’area espositiva della mostra (ingresso da via Fonda, Pieve di Compito dove si trova la sede del Centro Culturale Compitese), si svolgerà l’inaugurazione della XXIX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia.Saranno presenti la vice sindaca Silvia Amadei, il presidente del Centro Culturale Compitese,...

venerdì, 9 marzo 2018, 13:43

Domani, sabato 10 marzo, alle ore 18 al Polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna "Capannori fra evoluzione e apocalisse" promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Associazione Archeosofica e Museo di storia naturale dell' Università di Pisa, è in programma la conferenza "L'evoluzione spirituale dell'uomo e della...