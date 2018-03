Incontro a Sant'Anna con la dietista Stefania Mancini

giovedì, 8 marzo 2018, 09:42

Questo mese doppio incontro con L'Università delle Mamme. Sabato 10 marzo alle 15, presso l'oratorio Giovanni Paolo II in via Fratelli Cervi a Sant'Anna, protagonista la dottoressa Stefania Mancini, consulente nutrizionale per la Casa di Cura Villa dei Pini, Firenze presso il reparto Co.D.A. un centro specializzato sul trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare in regime di ricovero e ambulatoriale dove si occupa principalmente di obesità. Si occupa di problematiche relative al peso e all'alimentazione sia in età adulta che in età infantile. Conduce corsi di educazione alimentare per adulti in cui vengono approfonditi i principi di una sana alimentazione e le modalità più opportune per gestire al meglio il nostro rapporto con il cibo. Inoltre insieme a un Medico Psichiatra e a una Psicologa organizza un Laboratorio di educazione affettiva e alimentare rivolto a bambini/e in età scolare. In questa sede si svolge un vero e proprio stage culinario per i partecipanti che cucinano loro stessi diverse ricette. Infine è ospite fisso della trasmissione televisiva Linea Diretta su TVRTeleitalia e collabora con i siti www.saluteintoscana.it e www.wakeupnews.eu