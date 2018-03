Incontro-dibattito al Liceo “Majorana” di Capannori sulla percezione della legalità nella popolazione studentesca

lunedì, 5 marzo 2018, 13:18

Mercoledì 7 marzo, gli studenti del Liceo “Majorana di Capannori” incontreranno la Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, Avv. Maria Grazia Fontana, e gli Avv. Elisabetta Triggiani ed Elena Picchetti per un’analisi dei dati emersi dal questionario on line sulla percezione della legalità da parte della popolazione studentesca somministrato lo scorso a.s. nell’ambito della collaborazione tra l’Istituto e le professioni giuridiche nelle attività di alternanza scuola-lavoro.

Gli studenti e gli avvocati hanno prodotto un’indagine mirata ad appurare la conoscenza delle leggi che regolano la quotidianità nelle giovani generazioni, in cui si intrecciano il bisogno di autoconsapevolezza e la volontà di far ricadere le attività di esplorazione nel mondo delle professioni all’interno della comunità scolastica per potenziarne la coesione relazionale.

Circa venti domande, alle quali ha risposto oltre il 90% degli studenti, hanno sondato la coerenza dei comportamenti e delle leggi sia in ambito civile, sia penale, da cui emerge una specifica richiesta di riflettere collettivamente sulle questioni della responsabilità penale dei minori, sulla percezione del reato fiscale e, immancabilmente, sulle insidie della rete e gli stili comportamentali nelle fasce giovanili.