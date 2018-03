Incontro "Prima della manifattura" con l'archeologa Elisabetta Abela

Altre notizie brevi

giovedì, 8 marzo 2018, 17:41

Venerdì 9 marzo alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca proseguirà con il terzo appuntamento la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 8 marzo 2018, 15:49

Acque Servizi ha provveduto a realizzare una tettoia per riparare gli utenti del fontanello di piazza degli Alpini nel centro di Porcari. La richiesta era partita direttamente dal sindaco Leonardo Fornaciari intorno alla fine di gennaio.

giovedì, 8 marzo 2018, 13:55

Rinnovato il direttivo dell’associazione La Città delle Donne: dopo l’assemblea delle socie, svoltasi il 17 febbraio, il tesseramento ha visto l’ingresso nell’associazione di donne impegnate sul fronte delle pari opportunità oltre le diverse iscritte che hanno rinnovato la loro adesione.

giovedì, 8 marzo 2018, 10:58

In occasione della Giornata della donna, Oikos ha deciso di:

giovedì, 8 marzo 2018, 09:42

Questo mese doppio incontro con L'Università delle Mamme. Sabato 10 marzo alle 15, presso l'oratorio Giovanni Paolo II in via Fratelli Cervi a Sant'Anna, protagonista la dottoressa Stefania Mancini, consulente nutrizionale per la Casa di Cura Villa dei Pini, Firenze presso il reparto Co.D.A.

giovedì, 8 marzo 2018, 09:11

Il Circolo Scacchistico Lucchese A.S.D. in collaborazione con La Casa dei Diritti dei Bambini e con il patrocinio del Comune di Lucca presenta i corsi sabato 10 marzo alle 16,30 alla casermetta San Paolino. Giocare a scacchi sviluppa le capacità logiche, aumenta la concentrazione, sviluppa la memoria e tanto altro...

mercoledì, 7 marzo 2018, 21:40

Venerdì 9 marzo alle 18 presso l'auditorium della Biblioteca Civica Agorà di Lucca-piazza dei Servi - con ingresso libero, avrà luogo un esperimento letterario originale: "Autore presenta Autore". Francesco Mencacci, direttore e docente della Scuola di scrittura creativa Carver di Livorno, autore di recensioni cinefile, testi teatrali e racconti brevi...

mercoledì, 7 marzo 2018, 21:35

"Non sarà nulla di pacifico, ci sarà la guerra totale in questo paese". Così minaccia Pape Diaw, esponente della comunità senegalese fiorentina. "Le parole e la violenza dei senegalesi a Firenze - commenta Leonardo Cabras, coordinatore regionale di Forza Nuova in Toscana - sono la dimostrazione dello stato di guerra...

mercoledì, 7 marzo 2018, 16:58

Venerdì 9 marzo alle ore 16 presso la Sala Convegni "Vincenzo Da Massa Carrara" in via S. Micheletto 3 Lucca, c/o Fondazione Cassa di Risparmio Lucca, si terrà la conferenza organizzata da Auser Lucca Insieme Circolo Culturale ONLUS dal titolo "Un esordio illuminante: Napoleone e la prima Campagna d'Italia".

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:32

Ha preso il via sul territorio comunale il piano di sostituzione dei contatori Enel. La società E-distribuzione sta installando Open meter, il nuovo contatore elettronico 2.0 che consentirà di avere una qualità del servizio più elevata e di abilitare nuove funzionalità coniugando efficienza energetica e sostenibilità ambientale.Vista la crescente preoccupazione...