Inizia la rassegna "Briciole di Teatro" a Tassignano

Altre notizie brevi

giovedì, 15 marzo 2018, 18:31

Venerdì 23 marzo ore 21 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Don Aldo Mei,Massimo Raffanti, giornalista e scrittore lucchese che ha fondato l'associazione culturale "Vincenzo Lunardi Balloon Club" terrà un incontro curato dalle associazioni Amici del Melograno e La Ruota dal titolo Vincenzo Lunardi "l'uomo che parlava al cielo".

giovedì, 15 marzo 2018, 17:51

Venerdì 16 marzo, alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca proseguirà con il quarto appuntamento la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 15 marzo 2018, 10:55

Don Giancarlo Da Valle è stato una figura eminente di sacerdote che ha iniziato la sua opera a Porcari, dove ha concluso anche la sua missione come co-parroco della chiesa di Rughi. Per questo domani (16 marzo), giorni dei suoi funerali, il sindaco Leonardo Fornaciari ha firmato un'ordinanza in cui...

giovedì, 15 marzo 2018, 10:54

Venerdì 16 marzo alle ore 17.30 presso la Libreria Baroni a Lucca, in via San Frediano 26 ci sarà la presentazione del libro L'islam sconosciuto ai mussulmani di Oriano Giusti. Intervengono Daniela Bartolini ideatrice dell'attività letteraria "Il caffè di Daniela" e l'autore. Ingresso libero.

giovedì, 15 marzo 2018, 10:53

Nuove opportunità offerte dal Polo Tecnologico Lucchese per le neoimprese e per quelle in via di costituzione che desiderano sviluppare un'idea nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da applicare alle filiere della nautica, del turismo e dell'energia.

giovedì, 15 marzo 2018, 10:21

Domani, venerdì 16 marzo, alle ore 21 presso la palestra della scuola primaria di Capannori, nell'ambito dell'iniziativa "L'amicizia vien ballando" si svolgerà un laboratorio di danze etniche dedicato ai balli marocchini.

mercoledì, 14 marzo 2018, 19:20

mercoledì, 14 marzo 2018, 16:16

Il gruppo consiliare de "La Porcari che vogliamo" commenta la scomparsa avvenuta stamani di Don Giancarlo Da Valle."Una perdita importante per la nostra comunità. Don Giancarlo, porcarese doc, aveva sempre una parola di conforto, di affetto e di speranza per tutti coloro che gli si avvicinavano. Un animo buono che...

mercoledì, 14 marzo 2018, 15:54

Si intitola 'Aria, acqua, cibo..ambiente' il ciclo di tre incontri in programma ad Artèmisia a Tassignano sul nostro rapporto con ciò che ci circonda e da cui traiamo vita promosso da MAMO Onlus in collaborazione con il comune di Capannori.

mercoledì, 14 marzo 2018, 15:42

I Comitati Sanità di Lucca indicono per venerdì 16 marzo alle ore 12, presso l’Hotel Guinigi, una conferenza stampa. Tema le problematiche legate all’attuale gestione e alle prospettive del locale sistema Sanità.