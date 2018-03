La rassegna al femminile TeatrOff si sposta a Lucca con due nuovi appuntamenti

venerdì, 2 marzo 2018, 16:39

La nuova stagione di teatro contemporaneo TeatrOff. Pink is the new black, che vede la collaborazione di 4 associazioni in 4 spazi diversi di 2 province toscane, si è inaugurata a Pisa presso MixArt, domenica 25 febbraio.

I prossimi due appuntamenti si spostano su Lucca, presso Fuoricentro (Via Nottolini, 43 - Lucca): giovedì 8 marzo h 21.00, per festeggiare anche a teatro la festa della donna, andrà in scena Quin di Laura Fatini, con Valentina Bischi, produzione Arrischianti. A partire dalle testimonianze di alcune carcerate sul loro modo di abitare la cella, cucinare un ciambellone o lisciarsi i capelli, si concretizzano in questo testo alcune riflessioni sulla bellezza e i significati che ha nella vita di una donna, persino in una condizione come quella carceraria. In scena Valentina Bischi, attrice conosciuta per il suo teatro di narrazione, che all’interno della rassegna presenterà questo stesso spettacolo anche a Pisa il 25 marzo prossimo.



Domenica 11 marzo h 18.00 sarà invece la volta di Rien ne va plus di e con Marina Romondia, regia di Nicoletta Robello Bracciforti, uno spettacolo che parla di una giocatrice d’azzardo, che condurrà lo spettatore a indagare su che cosa sia il gioco o, meglio, l’azzardo che del gioco è la febbre essenziale. La protagonista sembra non avere dubbi, è il brivido, la tensione verso il piacere, il momento di sospensione che precede l’appagamento del desiderio. Lo spettacolo andrà in scena anche sabato 10 marzo h 11.00 come matinée per le scuole.

Costo biglietti:

Intero 10 euro

Ridotto 8 euro (under25, over65, soci di IF Prana, MixArt, The Thing, Fuoricentro)

Matinée scuole 5 euro



Informazioni e prenotazioni:

IF Prana 388.9528236 (per gli eventi su Pisa)

Fuoricentro 340.8925831 (per gli eventi su Lucca)

teatroffnow@gmail.com

www.teatroffnow.wordpress.com