La scrittrice Laura Astuni ospite della Società lucchese dei lettori

sabato, 31 marzo 2018, 09:00

Il 4 aprile la scrittrice Laura Astuni sarà ospite della Società lucchese dei lettori con il romanzo "Tacco 12" (ed. De Ferrari) presso la libreria Ubik Lucca, in via Fillungo, 137, alle 18.

Sette cadaveri sono ritrovati in aperta campagna nei dintorni di un piccolo paese del basso Piemonte in cui non accade mai nulla, dove la vita scorre lentamente, disperdendosi nel tempo. Ogni omicidio è contrassegnato da una scarpa: elegante, griffata, dal tacco molto alto di dodici centimetri. Gli inquirenti brancolano nel buio. Il serial killer non ha lasciato tracce, nemmeno un piccolo indizio. Così le indagini languono, finché un giorno arriva al commissariato una lettera anonima, una specie di filastrocca per bambini, un gioco in rima ideato per una caccia al tesoro e allora ripartono le indagini che porteranno il commissario Volpe a indagare sulla famiglia più potente del luogo, i Dellavalle, proprietari di una clinica privata. La narrazione procede, alternando e intrecciando il presente con il passato, perché ogni protagonista nasconde un segreto, un dolore, dei ricordi che hanno influito pesantemente sulla sua vita. Il presente è sempre condizionato dal passato e da come è stato metabolizzato, l'apparenza non corrisponde mai alla verità e la verità assoluta non esiste.

Laura Astuni nasce e vive a Genova. Laureata in giurisprudenza, è un funzionario del Ministero della Giustizia. Nel 2015 pubblica, con le Edizioni De Ferrari, il romanzo "Le due valve di una conchiglia", che si aggiudica tre premi letterari: I° premio letterario internazionale "Castel Govone" a Borgo Finale Ligure; 2° premio letterario internazionale "Marchesato di Ceva"; 2° premio letterario internazionale " Città di Recco". Nel 2016 esce, sempre con lo stesso editore, il secondo libro, "Occhi di gatta", una raccolta di dieci racconti che, nel 2017, vince il terzo premio letterario internazionale "Priamar". Nel 2016 Laura Astuni si aggiudica ancora un primo premio letterario per la narrativa inedita ("Castel Govone", Borgo Finale Ligure, per questa sezione), partecipando con un romanzo breve, "L'amore deragliato", che, affrontando il tema doloroso della violenza sulle donne, ha avvinto e commosso la giuria.