La sicurezza idraulica in Lucchesia, l'associazione "Sinistra con" organizza un confronto pubblico col presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi

mercoledì, 14 marzo 2018, 15:04

L'associazione "Sinistra con", nata dal progetto della lista di impegno civico "Sinistra con Tambellini", affronta il tema della sicurezza idraulica del territorio. Lo fa con un'iniziativa pubblica, dal titolo "La difesa del suolo in Toscana: il ruolo del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la sicurezza idraulica della Lucchesia". L'appuntamento è per venerdì prossimo (15 marzo), alle ore 21,00, nei locali della sede dell'associazione, in via Vecchia Pesciatina 1076 a San Vito; all'incontro parteciperà anche il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi.

"Abbiamo invitato ad un confronto il presidente dell'Ente consortile – spiega l'associazione "Sinistra con" – perché a nostro avviso è importante approfondire cosa è realmente cambiato sul nostro territorio con l'applicazione della Legge regionale 79 del 2012, che ha riformato il mondo della bonifica in Toscana e che ha istituito i nuovi Consorzi, tra cui appunto il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. E' altrettanto importante compiere un bilancio dell'azione di questo Ente in Lucchesia: per capire quali sono gli attuali punti di forza, ed anche gli ambiti di possibile miglioramento. Per questo invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare".

"La difesa del suolo è fondamentale per territori fragili come quello lucchese – prosegue l'associazione - e aumentare gli investimenti in queste direzioni deve essere assolutamente tema prioritario a livello regionale e nazionale, anche per il contributo che ne può venire all'aumento dei posti di lavoro".