La televisione pubblica tedesca a Capannori per intervistare Rossano Ercolini e filmare le buone pratiche Rifiuti Zero

venerdì, 16 marzo 2018, 00:02

Una troupe della Tv pubblica tedesca che cura un programma di approfondimento denominato "Plan B" (seguito da circa 2 milioni di spettatori) sarà a Capannori dal 19 al 21 marzo. Girerà un documentario di mezz'ora sui "campioni rifiuti zero" relativo alla storia di Rossano Ercolini nel contesto del primo comune rifiuti zero ad adottare i dieci passi rifiuti zero. Lunedì sarà presso la scuola elementare di Marlia per documentare il lavoro in classe con i bambini di Rossano Ercolini per poi seguirlo presso l'ufficio Rifiuti Zero di Segromigno dove verrà documentata l'analisi del "residuo" indifferenziato e dei "casi studio" sui prodotti non riciclabili che hanno reso celebre il lavoro del Centro di Ricerca Rifiuti Zero. Il 20 sarà dedicato ad interviste alle famiglie che partecipano al progetto Rifiuti Zero ed il 21 invece sarà la volta della docementazione dei sistemi di raccolta porta a porta operati da ASCIT (in particolare sulla tariffazione puntuale). Dell'attenzione alle buone pratiche di Capannori circa l'attuazione dei 10 passi verso rifiuti zero sapevamo. Che la Germania cominciasse ad essere attratta dalle "storie" degli attivisti che hanno reso celebre il nostro comune nel mondo è invece una novità che ci riempie di orgoglio e di responsabilità .