LeU: "Risultato elettorale è al di sotto delle aspettative, ma il progetto di Liberi e Uguali va avanti comunque"

lunedì, 5 marzo 2018, 14:08

Cecilia Carmassi e Bamba Liberatore, candidate di Liberi e Uguali alla Camera e Luca Baccelli, candidato di Liberi e Uguali al Senato commentano il risultato elettorale: "Il progetto di Liberi e Uguali va avanti - esordiscono in un comunicato congiungo - . Non nascondiamo che il risultato elettorale è al di sotto delle aspettative, così come eravamo consapevoli delle difficoltà di far conoscere una nuova proposta politica nata solo il 3 dicembre con pochi mezzi e senza un'organizzazione consolidata. In queste settimane abbiamo spiegato che il 4 marzo era solo un punto di partenza, e che la campagna elettorale era anche l'occasione per parlare con le persone, incontrare situazioni di crisi e di disagio, ricostruire una comunità: per avviare la costruzione di un partito che dia rappresentanza a chi vede nella lotta alle disuguaglianze non un atto caritatevole ma un fattore di giustizia sociale, nel lavoro stabile e garantito la condizione per una vita dignitosa e per il benessere comune, nell'investimento per la sanità universalistica la garanzia di un diritto essenziale per la vita delle persone, nell'istruzione di qualità e gratuita il primo fattore per garantire a tutte e a tutti la piena cittadinanza, in un modello di sviluppo sostenibile la condizione per la qualità delle nostre vite e un dovere verso le generazioni future. Su questi temi abbiamo trovato attenzione da persone che ci hanno chiesto di continuare nel nostro impegno - proseguono - . Ringraziamo le elettrici e gli elettori che ci hanno dato la loro fiducia, e le persone che con noi hanno condiviso queste settimane di impegno volontario, mettendo a disposizione tempo e competenze. Rinnoviamo il nostro impegno per un lavoro paziente e umile per ricostruire la sinistra. Il nostro Paese - concludono - ne ha un grande bisogno".