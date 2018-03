Lucchese, Grassini e Lucchesi incontrano i tifosi rossoneri

Altre notizie brevi

venerdì, 16 marzo 2018, 09:25

Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti apre il suo studio in occasione dei suoi 50 anni, venerdì 30 marzo dalle 17 alle 19,30 in via del Fosso, 153. Ingresso libero.

venerdì, 16 marzo 2018, 00:02

Una troupe della Tv pubblica tedesca che cura un programma di approfondimento denominato "Plan B" (seguito da circa 2 milioni di spettatori) sarà a Capannori dal 19 al 21 marzo. Girerà un documentario di mezz'ora sui "campioni rifiuti zero" relativo alla storia di Rossano Ercolini nel contesto del primo comune...

giovedì, 15 marzo 2018, 18:31

Venerdì 23 marzo ore 21 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Don Aldo Mei,Massimo Raffanti, giornalista e scrittore lucchese che ha fondato l'associazione culturale "Vincenzo Lunardi Balloon Club" terrà un incontro curato dalle associazioni Amici del Melograno e La Ruota dal titolo Vincenzo Lunardi "l'uomo che parlava al cielo".

giovedì, 15 marzo 2018, 17:51

Venerdì 16 marzo, alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca proseguirà con il quarto appuntamento la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 15 marzo 2018, 10:55

Don Giancarlo Da Valle è stato una figura eminente di sacerdote che ha iniziato la sua opera a Porcari, dove ha concluso anche la sua missione come co-parroco della chiesa di Rughi. Per questo domani (16 marzo), giorni dei suoi funerali, il sindaco Leonardo Fornaciari ha firmato un'ordinanza in cui...

giovedì, 15 marzo 2018, 10:54

Venerdì 16 marzo alle ore 17.30 presso la Libreria Baroni a Lucca, in via San Frediano 26 ci sarà la presentazione del libro L'islam sconosciuto ai mussulmani di Oriano Giusti. Intervengono Daniela Bartolini ideatrice dell'attività letteraria "Il caffè di Daniela" e l'autore. Ingresso libero.

giovedì, 15 marzo 2018, 10:53

Nuove opportunità offerte dal Polo Tecnologico Lucchese per le neoimprese e per quelle in via di costituzione che desiderano sviluppare un'idea nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da applicare alle filiere della nautica, del turismo e dell'energia.

giovedì, 15 marzo 2018, 10:21

Domani, venerdì 16 marzo, alle ore 21 presso la palestra della scuola primaria di Capannori, nell'ambito dell'iniziativa "L'amicizia vien ballando" si svolgerà un laboratorio di danze etniche dedicato ai balli marocchini.

giovedì, 15 marzo 2018, 09:39

Domenica 18 marzo avrà inizio la annuale rassegna di teatro per ragazzi "Briciole di Teatro" organizzata dal Centro Culturale Tassignano col patrocinio del comune di Capannori presso il polo culturale Artemisia a Tassignano con ingresso gratuito.

mercoledì, 14 marzo 2018, 19:20

