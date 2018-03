Maltempo, prorogato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani, domenica 18

Altre notizie brevi

sabato, 17 marzo 2018, 20:06

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorrerà la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quest'anno la manifestazione nazionale, che mette al centro la lettura degli oltre 900 nomi delle vittime innocenti, avrà la sua "piazza" a Foggia.

sabato, 17 marzo 2018, 10:26

L'Istituto Comprensivo Lucca 3 nell’ambito del progetto “Scuola di Legalità” organizza una giornata dedicata a Giovanni Impastato.

sabato, 17 marzo 2018, 10:22

Nell'ambito del ciclo di incontri "A scuola di pace dalle religioni..." promosso dall'associazione "I ricostruttori" in collaborazione con il Comune di Capannori per incontrare e conoscere le comunità religiose presenti sul territorio di Capannori, martedì 20 marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia si svolgerà l'iniziativa "Incontriamo la comunità...

venerdì, 16 marzo 2018, 16:56

«Se ne va un uomo speciale, che ha dedicato tutta la vita al volontariato, con quel suo stile originale e coinvolgente, sincero e diretto». Così Stefano Baccelli, consigliere regionale, commenta la scomparsa di Piero Mungai, storico presidente della Croce Verde di Lucca.

venerdì, 16 marzo 2018, 16:13

Sabato 17 marzo si concluderà con il nono appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte...

venerdì, 16 marzo 2018, 14:31

Tutti i gruppi di minoranza, con un comunicato congiunto, rendono noto che: "Nella prima mattina di mercoledì 14 marzo, ha accusato un malore il Dott. Paolo Rontani, consulente del lavoro e consigliere comunale di Capannori eletto nella lista UDC. I familiari lo hanno subito portato all'Ospedale S.

venerdì, 16 marzo 2018, 13:13

Martedì 20 marzo alle 21 nella sala parrocchiale di Segromigno in Piano si terrà un'assemblea pubblica sul tema della sicurezza urbana rivolta ai cittadini delle frazioni di San Colombano, Segromigno in Piano e Zone. Parteciperanno l'assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè, la comandante della polizia municipale Debora Arrighi e, a...

venerdì, 16 marzo 2018, 12:59

Domenica 25 marzo alle ore 16.00 la Gometa Onlus presenterà a Lucca Collezionando l'Ispettore Riccardo Bonas, un fotoromanzo interpretato da persone con disabilità e realizzato dai volontari dell'associazione. "Cercavamo un mezzo che fosse in grado di valorizzare al meglio le performance recitative dei nostri ragazzi e lo abbiamo trovato nel...

venerdì, 16 marzo 2018, 12:56

"Anche se in ritardo, accogliamo con favore lo stanziamento di fondi in favore degli allevatori colpiti dai lupi deciso dalla Regione. Questo però certo non risolve il problema che persiste in maniera forte soprattutto in alcune zone della Toscana, come a Grosseto, Siena, Arezzo e nel Mugello, dove i nostri...

venerdì, 16 marzo 2018, 10:52

Lunedì 19 marzo alle 21, presso il Museo Rossonero posto sotto la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa, si terrà un incontro pubblico con i suddetti signori Lorenzo Grassini e Fabrizio Lucchesi, al quale potranno partecipare tutti i tifosi rossoneri.