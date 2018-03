Mercoledì la presentazione del libro di poesie "Versi in Viaggio"

Altre notizie brevi

lunedì, 26 marzo 2018, 14:15

Torna la grande musica nel cuore di Lucca. E stavolta viene da lontano, più precisamente da Londra, con la corale Northern Spirit Singers.

lunedì, 26 marzo 2018, 14:14

"Pochi giorni fa-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-una madre recatasi all'ambulatorio San Marco di Lucca per sottoporre il figlio ad una vaccinazione, è stata costretta a comprare il farmaco presso una farmacia, poiché, a detta del medico presente nella struttura sanitaria, la Regione Toscana, dopo aver cambiato...

lunedì, 26 marzo 2018, 12:40

'Dal grembo materno al grembo sociale' questo il titolo della conferenza in programma mercoledì 28 marzo alle ore 17 ad Artémisia tenuta da Stefania Guerra Lisi fondatrice e caposcuola della disciplina della globalità dei linguaggi e responsabile dell'UPMAT, Università popolare di Musicarterapia.

lunedì, 26 marzo 2018, 12:08

Mercoledì 28 marzo alle 17,00 Matteo Bussola presenterà il libro “Sono puri i loro sogni” nell'ambito della rassegna “Pomeriggi in biblioteca” promossa dalla Biblioteca Scolastica della Scuola Media “Carlo del Prete”- via don Minzoni SantAnna.

lunedì, 26 marzo 2018, 11:36

Un nuovo appuntamento dedicato alla cultura all’Agorà. Giovedì 29 marzo alle ore 18.00 nella Sala corsi della Biblioteca civica Francesco Zavattari terrà la masterclass “Colour State of Mind – il colore nell’opera di Sandro Botticelli”. Un incontro a ingesso libero e aperto a tutti durante il quale l’artista racconterà la...

lunedì, 26 marzo 2018, 11:12

Sabato (24 marzo), nella Sala riunioni della Croce Verde di Viareggio, si è svolta l’assemblea provinciale dell’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord. Un appuntamento che ha sempre rappresentato un importante momento di confronto su temi ‘caldi’ come quelli che riguardano i pensionati, ma che, quest’anno, ricopriva ancora maggiore importanza,...

lunedì, 26 marzo 2018, 09:58

L'AID (Associazione Italiana Dislessia) della Sezione di Lucca è un'associazione di promozione sociale che si occupa di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Copre il territorio di Lucca e provincia. I suoi soci sono genitori e famigliari di bambini dislessici, dislessici adulti, tecnici e insegnanti.

domenica, 25 marzo 2018, 12:13

Un check up approfondito sulle nostre foreste, per sapere quanto si estendono, come stanno, per capire che attività vi si svolgono, per analizzare come vengono gestite e regolate, per guardare come affrontano i pericoli, per esempio gli incendi, E' questo il contenuto del Rapporto sullo stato delle foreste in Toscana...

sabato, 24 marzo 2018, 20:23

Collezionando omaggia la Lucchese anche con una vetrina di storici cimeli con tante curiositá daĺl'abbonamento bambini anni'50 al pallone anni, al vino etichettato lucchese.

sabato, 24 marzo 2018, 16:46

Luciano Cotrozzi, sindacalista Cisl Funzione pubblica: "I recenti episodi che hanno coinvolto cittadini e dipendenti all'interno dell'area del Camp di Marte non possono essere più tollerati, come senza senso sono le motivazioni date dalla direzione Usl toscana nord ovest per la soluzione del problema.