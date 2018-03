Mostra d’arte pittorica in ricordo di Beatrice la visionaria

Altre notizie brevi

giovedì, 1 marzo 2018, 18:48

Sistema Ambiente informa che, causa neve, il servizio di raccolta dell'indifferenziato della giornata del 1 marzo 2018 è stato sospeso. Il ritiro di tale rifiuto riprenderà giovedì 8 marzo. Considerato che, unitamente a tale materiale, vengono raccolti anche i pannolini-pannoloni, laddove ci fossero difficoltà oggettive a procrastinare il ritiro a...

giovedì, 1 marzo 2018, 17:32

Un appello al voto rivolto ai concittadini per guardare all’interesse del territorio comunale ed alla problematiche della Valdinievole quello diretto personalmente dal Sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi e diretto a Maurizio Carrara e Patrizio La Pietra , i due candidati del centro destra per la Camera e per il Senato.“Tra...

giovedì, 1 marzo 2018, 17:22

Il sindaco Fornaciari ha voluto ringraziare la Croce Verde di Porcari in occasione della nevicata del 1 marzo."Care Ragazze e Ragazzi, Donne e Uomini che con gioia e sacrificio fate parte della Croce Verde vi rivolgo, a mio nome e di tutta l'Amministrazione Comunale che ho l'onore di rappresentare, il...

giovedì, 1 marzo 2018, 17:07

La neve si è trasformata in acqua, l'allerta meteo viene declassata da arancione a gialla e le previsioni annunciano un generale rialzo termico dalle prossime ore.

giovedì, 1 marzo 2018, 16:58

Ultimo giorno di campagna elettorale denso di appuntamenti - venerdì 2 marzo - per i due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato), che inizieranno con un volantinaggio davanti all’Istituto Vallisneri.

giovedì, 1 marzo 2018, 16:30

“Dieci anni di crisi lasciano un paese prostrato e impaurito, dove le disuguaglianze sono ancora aumentate, la disoccupazione rimane altissima, il lavoro è sempre più precario, i diritti sono messi a repentaglio. Al bisogno di sicurezza dei cittadini si risponde additando chi sta ancora peggio, mentre l’ostilità verso chi è...

giovedì, 1 marzo 2018, 15:33

E' pronto il nuovo calendario del ciclo di incontri con gli autori locali 'I giovedì letterari' promosso dall'amministrazione comunale per valorizzare i talenti letterari del territorio. La rassegna, che si svolgerà nella sala Pardi del Polo culturale Artémisia a Tassignano, prenderà il via giovedì 15 marzo e si articolerà in...

giovedì, 1 marzo 2018, 15:07

In base all'ultimo bollettino meteo emesso dalla Regione Toscana che non prevede particolari criticità per la giornata di domani (venerdì 2 marzo) le scuole di ogni ordine e grado a Capannori domani saranno regolarmente aperte.

giovedì, 1 marzo 2018, 15:07

Venerdi 2 Marzo , ore 18, Hotel GuinigiIl centrodestra unito chiude la campagna elettorale a Lucca, venerdi 2 Marzo 2018, alle ore 18 all'Hotel Guinigi, in via Romana 1247 a Lucca, con una manifestazione alla quale prenderanno parte Massimo Mallegni e Deborah Bergamini di Forza Italia, Guglielmo Picchi e Elisa...

giovedì, 1 marzo 2018, 15:06

"Un settore strategico come quello delle autostrade non può essere lo strumento di guadagno di pochi privati". È questa, in sintesi, la posizione di CasaPound Italia, che propone pedaggi a tariffa fissa a favore soprattutto di imprese, lavoratori e pendolari.