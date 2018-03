Nuovo concerto de Il Baluardo

domenica, 11 marzo 2018, 21:00

Bella serata quella di ieri con il Fukuoka Mothers' Choir e il gruppo di danza Yushiro no Kai provenienti dal Giappone. Hanno fatto sentire le loro melodie e hanno fatto vedere le loro danze così diverse dalle nostre. Ma questo era ieri anche perchè martedì 13 marzo 2018 alle ore 17,30, insieme alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, Il Baluardo accoglierà la Coral Polifònica l'Alfàs Canta che proviene dalla Spagna e precisamente dalla città di L'Alfàs del Pi di Alicante sulla Costa Bianca. Gli ospiti spagnoli si avvarranno della ballerina Concha Espana , della pianista Ana Marguetto e sono diretti dal m. Jose Antonio Rubio. Il loro repertorio è formato da brani della tradizione spagnola. Come d'uso il coro de Il Baluardo accoglierà i graditi ospiti con alcuni brani in italiano per poi terminare con due brani spagnoli. Accompagnati e diretti dal nostro maestro Elio . Ci sarà anche Giuseppe Favia alle percussioni. Appuntamento martedì 13 marzo 2018 ore 17,30 nell' oratorio di S.Giuseppe in piazza Antelminelli ( piazza S. Martino ). Ingresso libero come di consueto.