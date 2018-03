Papà toscani più permissivi delle mamme? Sono più morbidi su coprifuoco e prime guide da soli in macchina, ma non transigono sui valori e l'onestà

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:08

La mamma detta le regole ed il papà fa le eccezioni? Sembra essere questo il risultato di un divertente sondaggio condotto da Groupon in occasione della festa del papà.

Interrogati sul rapporto con la figura paterna, i toscani hanno delineato un quadro di un papà molto più elastico e tollerante, non solo rispetto alla mamma, ma anche rispetto ad un tempo dove al papà era spesso affidato il ruolo del genitore autoritario e rigido, dal quale era difficile ottenere degli strappi alla regola.

Se 1 toscano su 2 afferma che mamma e papà sono permissivi allo stesso modo, ci sono degli ambiti dove il papà si dimostra più disponibile della mamma a rompere gli schemi e concedere delle piccole trasgressioni. Ad esempio? Prendere la macchina da soli la sera (19%), coprifuoco (13%), andare in vacanza per la prima volta con il fidanzato/a (10%).

La festa continua quando ci si trova in casa da soli la sera con il papà, momento in cui i papà si schierano a tutti gli effetti dalla parte dei figli e diventano un po’ bambini anche loro, permettendo loro di fare tutto quello che la mamma non lascia fare. Il 16% degli utenti toscani Groupon che ha risposto al sondaggio dichiara che il papà chiudeva spesso un occhio sull’ora a cui andare a letto (anche se il giorno dopo c’era scuola), seguito dal 10% che concedeva di lasciare in disordine la casa senza richiamare subito all’ordine immediato, e dall’3% che permetteva di cenare sul divano davanti alla tv. C’è però anche un 3% di toscani che afferma che il papà non concedeva niente per paura che la mamma si arrabbiasse!

Ma cosa rende i toscani cosi complici con il proprio papà? Il 45% risponde l’essere testardi uguali: non è mai stato facile farci cambiare idea. Al secondo posto con il 22% dei voti l’essere diversi, essere uno l’opposto dell’altro non impatta sulla perfetta sintonia. Terzo posto per l’essere affettuosi, il 10% dichiara infatti di aver ereditato dal proprio padre la voglia di coccole.

Al di là dei piccoli segreti che la mamma non saprà mai, cosa rende i toscani davvero orgogliosi dei loro papà? In primo luogo senza dubbio l’avergli trasmesso i valori e l’onestà (55%), seguito dalla sua infinita disponibilità a prendersi cura di tutta la famiglia (35%) e dall’avere sempre una soluzione per ogni situazione (32%). C’è anche un 16% di toscane che è orgogliosa di avere un papà così cool e trendy da fare invidia alle amiche!

Groupon conclude il sondaggio con una domanda su cosa vorrebbero fare i figli se avessero a disposizione una giornata intera da trascorrere con il proprio papà. Il 32% degli utenti risponde che uscirebbero semplicemente a mangiare e bere insieme, per fare due chiacchiere insieme in libertà, seguito dal 26% che invece lo porterebbe a fare un’esperienza insieme come andare ad un concerto, e da un altrettanto 23% che lo porterebbe a fare un’avventura insieme.