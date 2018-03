Passeggiata dopo il tramonto al Lago della Gherardesca

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 marzo 2018, 21:40

Venerdì 9 marzo alle 18 presso l'auditorium della Biblioteca Civica Agorà di Lucca-piazza dei Servi - con ingresso libero, avrà luogo un esperimento letterario originale: "Autore presenta Autore". Francesco Mencacci, direttore e docente della Scuola di scrittura creativa Carver di Livorno, autore di recensioni cinefile, testi teatrali e racconti brevi...

mercoledì, 7 marzo 2018, 21:35

"Non sarà nulla di pacifico, ci sarà la guerra totale in questo paese". Così minaccia Pape Diaw, esponente della comunità senegalese fiorentina. "Le parole e la violenza dei senegalesi a Firenze - commenta Leonardo Cabras, coordinatore regionale di Forza Nuova in Toscana - sono la dimostrazione dello stato di guerra...

mercoledì, 7 marzo 2018, 16:58

Venerdì 9 marzo alle ore 16 presso la Sala Convegni "Vincenzo Da Massa Carrara" in via S. Micheletto 3 Lucca, c/o Fondazione Cassa di Risparmio Lucca, si terrà la conferenza organizzata da Auser Lucca Insieme Circolo Culturale ONLUS dal titolo "Un esordio illuminante: Napoleone e la prima Campagna d'Italia".

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:32

Ha preso il via sul territorio comunale il piano di sostituzione dei contatori Enel. La società E-distribuzione sta installando Open meter, il nuovo contatore elettronico 2.0 che consentirà di avere una qualità del servizio più elevata e di abilitare nuove funzionalità coniugando efficienza energetica e sostenibilità ambientale.Vista la crescente preoccupazione...

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:17

Sabato 10 marzo alla Civica Scuola di Musica di Capannori, a Zone, è in programma un Open Day per la presentazione dei nuovi corsi .

mercoledì, 7 marzo 2018, 14:44

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che per problemi del gestore della telefonia dell'ospedale di Lucca oggi si stanno registrando difficoltà sulle telefonate in entrata nella struttura ospedaliera.

mercoledì, 7 marzo 2018, 14:43

"La Regione Toscana fa un uso spregiudicato e vergognoso dei soldi pubblici", parla così Eugenio Palazzini, responsabile regionale di CasaPound Italia, commentando il finanziamento di 500 euro al mese per sei mesi a favore dei disoccupati, una misura decisa dal governo, che ha delegato per l'individuazione dei criteri le amministrazioni regionali.

mercoledì, 7 marzo 2018, 14:24

Nell'ambito degli eventi organizzati dalla Provincia per giovedì 8 marzo, 50&Più Università, insieme al Circolo Lucca Jazz e all'UCAI, presenta il concerto "Sulle tracce del maestro". Il programma è rivolto alla musica da film con particolare riferimento all'opera dei maestri Ennio Morricone e Ludovico Fulci.

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:15

Il Meyer cresce e lo fa insieme a Unicoop Firenze. La maggiore cooperativa di consumo della Toscana ha firmato alcuni giorni fa un accordo con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer in cui si impegna a destinare come erogazione liberale una quota annuale di 500mila euro per il 2018, il 2019...

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:31

La pesca toscana parla al femminile. Delle 15 cooperative di pescatori aderenti a Federcoopesca-Confcooperative, tutte hanno in posizioni apicale una donna, come amministratrice, presidente o vicepresidente. Se in barca ci sono soprattutto uomini, a terra, a portare avanti l'attività, ci pensano le donne.