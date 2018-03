"Percorsi d'arte a Lucca" CartAnziani 2018

Altre notizie brevi

lunedì, 12 marzo 2018, 14:58

Officina Natura rinnova l'invito al terzo incontro (saltato la volta precedente causa maltempo) del progetto NATURAlmente Avventura 2.0! dedicato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, che si terrà domenica 18 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

lunedì, 12 marzo 2018, 14:46

Per i "Pomeriggi di Cultura e d'Amicizia", giovedì 15 marzo, alle ore 16, presso il Centro Chiavi d'Oro, proiezione del documentario "L'allenatore errante" che propone la storia di Ernest Erbstein, uno dei più brillanti uomini di sport della prima metà del secolo scorso.

lunedì, 12 marzo 2018, 09:12

“Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”. I Testimoni di Geova della Valle del Serchio e Lucchesia e della Versilia al Palazzo dei Congressi di Pisa 17-18 Marzo 2018.

domenica, 11 marzo 2018, 21:00

Bella serata quella di ieri con il Fukuoka Mothers' Choir e il gruppo di danza Yushiro no Kai provenienti dal Giappone. Hanno fatto sentire le loro melodie e hanno fatto vedere le loro danze così diverse dalle nostre.

domenica, 11 marzo 2018, 17:51

L'arbitro Spinetti di Albano Laziale, alle ore 14, ha effettuato il sopralluogo sul terreno dello stadio comunale di Porcari con i capitani delle due formazioni , constatandone l'impraticabilità. La gara è dunque rinviata a data da destinarsi. Domenica prossima trasferta a Genova contro l'Amicizia Lagaccio.

domenica, 11 marzo 2018, 15:26

Alle 13.05 di oggi (domenica 11 marzo) è stato emesso un aggiornamento sull'avviso di criticità regionale di ieri. L'allerta arancione per rischio idraulico sul reticolo principale è stata estesa fino alle ore 18 di lunedì 12 marzo mentre l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minoreresta in vigore...

domenica, 11 marzo 2018, 15:12

Nell'ambito del Progetto dedicato alle celebrazioni del bicentenario di Maria Luisa di Borbone martedì 13 marzo la Fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con Il Baluardo Gruppo Vocale Lucchese, ospita la Corale de L'Alfàs del Pi che si esibirà nell'Oratorio di San Giuseppe alle ore 17.30. Ingresso libero

sabato, 10 marzo 2018, 17:20

Il Gruppo Fotografico Compitese in collaborazione con il Comune di Capannori organizza un corso base gratuito di fotografia e principi di fotoritocco. Sono previste 10 lezioni tutti i lunedì sera dalle ore 21 alle 23 al polo culturale Artémisia di Tassignano. Il primo appuntamento è previsto per il 12 marzo,...

sabato, 10 marzo 2018, 17:14

La Cna pensionati organizza una gita di tre giorni sul Lago di Garda dal 25 al 27 maggio prossimi.

sabato, 10 marzo 2018, 13:50

Il management della Ex Seat Pagine Gialle con assoluta mancanza di senso di responsabilità e a seguito di una gestione egoistica e scellerata -dividendi per circa 80 milioni di euro l'anno scorso beneficiando di circa 27 milioni di Euro dello stato per un utilizzo spregiudicato degli ammortizzatori sociali - nei...