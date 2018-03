Petrini (Fdi): "In vista delle prossime elezioni amministrative i partiti di centro-destra si devono trovare fin da ora ad un tavolo comune"

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:25

Matteo Petrini, coordinatore comunale Fratelli d'Italia Capannori commenta il risultato delle elezioni: "Le recenti elezioni hanno visto Fratelli d'Italia crescere in maniera importante a Capannori, con un incremento rispetto alle politiche del 2013 pari al 142 per cento, segno che la nostra proposta politica è apprezzata dai capannoresi - esordisce Petrini.

Di fronte al forte calo della sinistra e del PD, sintomo di una forte sfiducia nazionale e locale nei confronti del partito di Renzi e Menesini, riteniamo opportuno che i partiti di centro-destra si trovino fin da ora ad un tavolo comune in vista delle prossime elezioni amministrative, come auspicato dal consigliere Giovanni Marchi.Come Fratelli d'Italia, ci impegneremo a fare la nostra parte e presentare un programma a sostegno di Capannori e dei capannoresi. Imprescindibili per noi nella scelta del candidato saranno poi i criteri di competenza, appartenenza ed identità.

Il nostro lavoro inizia tra la gente, per questo, unica realtà del panorama capannorese, da inizio anno abbiamo deciso di aprire una sede in centro, un punto di ritrovo per tutti quei cittadini che intendono portare il loro contributo o semplicemente hanno delle richieste da farci. La sede - conclude Petrini - , situata in via Romana 209, è autofinanziata e sarà aperta tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30".