Problemi del gestore della telefonia dell'ospedale di Lucca: ecco il numero sostitutivo

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 marzo 2018, 22:05

In occasione della giornata della donna, sabato 10 marzo alle 9.30 presso la Biblioteca San Giorgio si terrà la conferenza “Io, mamma lavoratrice, non ce l'ho fatta. Riflessioni su strumenti di conciliazione vita-lavoro e buone prassi”.

mercoledì, 7 marzo 2018, 21:40

Venerdì 9 marzo alle 18 presso l'auditorium della Biblioteca Civica Agorà di Lucca-piazza dei Servi - con ingresso libero, avrà luogo un esperimento letterario originale: "Autore presenta Autore". Francesco Mencacci, direttore e docente della Scuola di scrittura creativa Carver di Livorno, autore di recensioni cinefile, testi teatrali e racconti brevi...

mercoledì, 7 marzo 2018, 21:35

"Non sarà nulla di pacifico, ci sarà la guerra totale in questo paese". Così minaccia Pape Diaw, esponente della comunità senegalese fiorentina. "Le parole e la violenza dei senegalesi a Firenze - commenta Leonardo Cabras, coordinatore regionale di Forza Nuova in Toscana - sono la dimostrazione dello stato di guerra...

mercoledì, 7 marzo 2018, 16:58

Venerdì 9 marzo alle ore 16 presso la Sala Convegni "Vincenzo Da Massa Carrara" in via S. Micheletto 3 Lucca, c/o Fondazione Cassa di Risparmio Lucca, si terrà la conferenza organizzata da Auser Lucca Insieme Circolo Culturale ONLUS dal titolo "Un esordio illuminante: Napoleone e la prima Campagna d'Italia".

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:32

Ha preso il via sul territorio comunale il piano di sostituzione dei contatori Enel. La società E-distribuzione sta installando Open meter, il nuovo contatore elettronico 2.0 che consentirà di avere una qualità del servizio più elevata e di abilitare nuove funzionalità coniugando efficienza energetica e sostenibilità ambientale.Vista la crescente preoccupazione...

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:17

Sabato 10 marzo alla Civica Scuola di Musica di Capannori, a Zone, è in programma un Open Day per la presentazione dei nuovi corsi .

mercoledì, 7 marzo 2018, 14:43

"La Regione Toscana fa un uso spregiudicato e vergognoso dei soldi pubblici", parla così Eugenio Palazzini, responsabile regionale di CasaPound Italia, commentando il finanziamento di 500 euro al mese per sei mesi a favore dei disoccupati, una misura decisa dal governo, che ha delegato per l'individuazione dei criteri le amministrazioni regionali.

mercoledì, 7 marzo 2018, 14:24

Nell'ambito degli eventi organizzati dalla Provincia per giovedì 8 marzo, 50&Più Università, insieme al Circolo Lucca Jazz e all'UCAI, presenta il concerto "Sulle tracce del maestro". Il programma è rivolto alla musica da film con particolare riferimento all'opera dei maestri Ennio Morricone e Ludovico Fulci.

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:15

Il Meyer cresce e lo fa insieme a Unicoop Firenze. La maggiore cooperativa di consumo della Toscana ha firmato alcuni giorni fa un accordo con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer in cui si impegna a destinare come erogazione liberale una quota annuale di 500mila euro per il 2018, il 2019...

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:31

La pesca toscana parla al femminile. Delle 15 cooperative di pescatori aderenti a Federcoopesca-Confcooperative, tutte hanno in posizioni apicale una donna, come amministratrice, presidente o vicepresidente. Se in barca ci sono soprattutto uomini, a terra, a portare avanti l'attività, ci pensano le donne.