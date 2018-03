Progetto “Scuola di Legalità”: inaugura la mostra di pittura dell'artista Pino Manzella

Altre notizie brevi

sabato, 3 marzo 2018, 09:55

Torna domenica 25 marzo, o in caso di maltempo, sabato 7 aprile, a Villa Bottini, la Caccia All'uovo, la caccia al tesoro a tema pasquale più golosa che ci sia, organizzata dall'associazione Animata...Mente, patrocinata dal comune di Lucca e facente parte del calendario 2018 Vivi Lucca.

sabato, 3 marzo 2018, 09:08

In Toscana sono oltre 15 mila i celiaci diagnosticati (pari allo 0,38 per cento della popolazione). Un dato che fa sì che a livello nazionale la nostra regione sia quella con la prevalenza media più alta di celiaci (fonte Relazione annuale al Parlamento 2015).

sabato, 3 marzo 2018, 00:38

Domenica 11 marzo nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner, una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana. L'obiettivo principale della visita è dare visibilità ad un luogo che gli stessi toscani spesso ignorano, ma che cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa.

venerdì, 2 marzo 2018, 19:48

Riceviamo e pubblichiamo questo breve appello al voto inviatoci da Matteo Scannerini di Forza Italia: "La campagna sta per finire. Mancano poche ore. Approfitto con questo brevecomunicato per ringraziare tutti i ragazzi che , con lealtà e correttezza, hanno partecipato alla campagna e che , insieme a me, hanno fatto...

venerdì, 2 marzo 2018, 17:48

Sabato 3 marzo ore 21.15 proseguirà con il settimo appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di...

venerdì, 2 marzo 2018, 17:47

CasaPound, con un breve comunicato, invita a votare CasaPound Italia: "Votare CasaPound Italia perché centrodestra e centrosinistra faranno insieme un governo tecnico e servirà un'opposizione seria in Parlamento. CasaPound si batte per la sovranità nazionale, per il lavoro stabile e ben pagato, per garantire agli italiani la proprietà della casa...

venerdì, 2 marzo 2018, 17:25

Prosegue l'iniziativa “Oasi aperta” promossa da Comune di Capannori e Wwf Alta Toscana onlus per scoprire l’oasi Wwf “Bosco del Bottaccio”, area naturalistica che si trova a Castelvecchio di Compito. Domenica 4 marzo alle ore 11, con ritrovo in loco, è in programma una visita guidata.

venerdì, 2 marzo 2018, 16:39

La nuova stagione di teatro contemporaneo TeatrOff. Pink is the new black, che vede la collaborazione di 4 associazioni in 4 spazi diversi di 2 province toscane, si è inaugurata a Pisa presso MixArt, domenica 25 febbraio.

venerdì, 2 marzo 2018, 16:28

Domani, in occasione della partita Lucchese - Pistoiese (calcio d'inizio ore 14.30), sarà in visita allo stadio Porta Elisa una delegazione di tifosi della squadra del Portsmouth, storica e prestigiosa società inglese, vincitrice di 2 campionati inglesi, 2 coppe d'Inghilterra ed una supercoppa d'Inghilterra, attualmente militante in "League 1", campionato...

venerdì, 2 marzo 2018, 16:27

Sono per l'esattezza 1.309 le richieste, giunte al numero verde emergenze e guasti di GAIA S.p.A., che hanno dato luogo a un intervento tecnico durante i giorni in cui le temperature sono state particolarmente rigide (28 e 29 febbraio).