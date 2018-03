Programma di telefonia mobile: due incontri con i cittadini la prossima settimana

Altre notizie brevi

venerdì, 30 marzo 2018, 14:48

Il sindaco Luca Menesini e l'assessore allo sport, Serena Frediani, stamani (venerdì) hanno ricevuto nel palazzo municipale i dirigenti delle squadre BioNatura Nottolini Capannori, Convergenze CUS Siena, Futura Giovani Busto Arsizio e Real Volley Napoli che oggi (venerdì) e domani (sabato) si affronteranno al Palatagliate di Lucca per la Final...

venerdì, 30 marzo 2018, 13:19

Sarà emesso a breve un avviso pubblico rivolto ai comuni toscani con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti - e con particolare attenzione per quelli delle aree interne - per la concessione di agevolazioni destinate alla riqualificazione delle infrastrutture dei Centri commerciali naturali.

venerdì, 30 marzo 2018, 13:03

Importante riconoscimento a livello toscano per gli imprenditori del settore pubblici esercizi di Confesercenti area Lucca e Versilia. Entrano infatti nella presidenza regionale di Fiepet, il sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti, Claudio Togni coordinatore Lucca e titolare di “Anna e Leo” e Alessandro Benedetti coordinatore Versilia titolare dalla pizzeria...

venerdì, 30 marzo 2018, 12:53

La Confartigianato Imprese Lucca ricorda alle aziende del settore dell’autoriparazione che i soggetti che operano riparazioni o manutenzioni su veicoli elettrici o ibridi sono tenuti, secondo la norma CEI 11/27, a essere nominati dal datore di lavoro come persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV) e devono ricevere un’adeguata formazione.

venerdì, 30 marzo 2018, 12:50

Celsius organizza per questa estate due corsi di preparazione agli esami ai corsi di laurea a numero chiuso. Uno è riservato ali studenti che intendono iscriversi a corsi di laurea del ramo sanitario, come medicina, professioni sanitarie, farmacia; l’altro per chi invece tenta l’esame di scienze della formazione.

venerdì, 30 marzo 2018, 12:02

La biglietteria del Teatro del Giglio, in occasione delle festività pasquali, rimarrà chiusa al pubblico domani, sabato 31 marzo; riaprirà con il consueto orario - 10.30-13 e 15-18 - mercoledì 4 aprile. Per acquisti online consultare il sito www.teatrodelgiglio.it.

giovedì, 29 marzo 2018, 17:12

Il Centro Antiviolenza Associazione Luna Onlus di Lucca organizza per venerdì 6 aprile 2018, dalle ore 15 alle ore 19 presso Palazzo Ducale, Sala Accademia 1, l’evento dal titolo “Professioni sincronizzate contro la violenza: riflessioni sul sistema giudiziario fra criticità e buone prassi per il contrasto alla violenza sulle donne...

giovedì, 29 marzo 2018, 16:36

Enorme successo per Renato Zero e il suo “Zeroviskij – solo per Amore”che a grande richiesta tornerà in programmazione nella giornata del 3 aprile al Cinema Centrale di Lucca.

giovedì, 29 marzo 2018, 16:36

Matteo Scannerini di Forza Italia Capannori interviene in merito alla piazza di Marlia: "La piazza di Marlia sta cedendo di nuovo - esordisce Scannerini - . Non è una novità e non è una sorpresa. Che la pietra di Matraia non possa reggere il passaggio delle macchine è cosa nota.

giovedì, 29 marzo 2018, 14:34

"Esprimiamo soddisfazione per il nuovo finanziamento che il Comune di Lucca ha ottenuto partecipando al bando sperimentale nazionale "Riscossione e contrasto all'evasione". E' un'ulteriore conferma che, su questo tema, si possono ottenere risultati importanti. Occorre infatti vivere come priorità il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, come l'attenzione a garantire adeguati...