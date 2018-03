Prorogato a martedì 20 marzo il corso "Ad Occhi Aperti 2018"

Altre notizie brevi

E' attiva sul circuito Etes Come on Web la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Carrarese - Lucchese, in programma sabato 17 marzo allo 'Stadio dei Marmi' di Carrara. E' possibile acquistare biglietti del settore ospiti on line, collegandosi direttamente, anche da dispositivi mobili, sul sito internet di Etes...

L’assemblea di circolo del Partito Democratico dell’Oltreserchio è tornata a riunirsi per analizzare e discutere l’esito del voto delle elezioni politiche appena svolte. "L’incontro è avvenuto venerdì 9 marzo su convocazione del segretario di circolo Dante Francesconi ed è stato caratterizzato da una discussione ampia e aperta volta ad individuare...

"Apprendiamo con sgomento dai media-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-di un fatto increscioso che sarebbe accaduto, nei giorni scorsi, presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Lucca." "In pratica-prosegue il Consigliere-una signora recatasi in visita ad una conoscente ricoverata presso il predetto nosocomio, avrebbe assistito ad una...

"Siamo ciò che mangiamo" - Facciamo le nostre scelte - è il titolo di tre incontri promossi dall'associazione 'Di Testa Mia' in collaborazione con il Comune tenuti dalla dietista Sara Del Ministro in cui verranno affrontati temi per poter diventare consumatori consapevoli e migliorare il proprio stile di vita.

“La corruzione si porta via quasi dieci miliardi di euro pubblici ogni anno e anche la Toscana, pur essendo regione virtuosa, contribuisce a questo conto” così Gabriele Bianchi, consigliere regionale capogruppo M5S, in un post sul sito web del gruppo a commento di una sua interrogazione sul tema (http://www.movimento5stelletoscana.it/anticorruzione-toscana-rispettato-scadenza/).

Continuano gli appuntamenti infrasettimanali nell’ambito degli Special Event che da mesi arricchiscono la programmazione del cinema Centrale di Lucca. E’ il momento di “Zeroviskij – solo per Amore” che verrà proiettato con uno spettacolo unico alle 21 nei giorni 19 e 21 marzo e due proiezioni 17.30 – 21.00 martedì...

Sabato 17 marzo 2018, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca , si svolgerà la conferenza a cura di Alessandra Sani dal titolo 'Conoscere la flora esotica: le piante invasive del nostro territorio'.La Dr.ssa Alessandra Sani, laureata in Scienze Naturali all'Università Pisa è una naturalista...

Quasi 10 mila donne dall'8 al 10 Marzo hanno partecipato al "Primo Incontro Internazionale Politico Artistico Sportivo e Culturale delle Donne che Lottano" convocato dalle zapatiste nel Caracol di Morelia, in Chiapas, sud-est messicano. Anche una delegazione di Non una di Meno ha raggiunto l'altra parte del mondo per unirsi...

Giovedì 22 marzo nel Laboratorio di Tessitura rustica “Maria Niemack” del Museo nazionale di Palazzo Mansi ci sarà l’incontro Alla riscoperta di antiche tradizioni: divertirsi lavorando al telaio. I volontari dell’associazione Tessiture Lucchesi illustreranno i materiali, gli strumenti e l’attività della tessitura, guidando poi i visitatori all’uso pratico dei diversi telai.

GAIA S.p.A. comunica i dati dello sciopero nazionale indetto da USB, per l'intera giornata lavorativa del giorno di giovedì 08 marzo 2018: Provincia di Lucca: personale interessato allo sciopero n. 216 addetti, lavoratori che hanno scioperato n. 4; Provincia di Massa Carrara: personale interessato allo sciopero n.