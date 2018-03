Rapporto sullo stato delle foreste, lunedì 26 la presentazione

Altre notizie brevi

sabato, 24 marzo 2018, 20:23

Collezionando omaggia la Lucchese anche con una vetrina di storici cimeli con tante curiositá daĺl'abbonamento bambini anni'50 al pallone anni, al vino etichettato lucchese.

sabato, 24 marzo 2018, 16:46

Luciano Cotrozzi, sindacalista Cisl Funzione pubblica: "I recenti episodi che hanno coinvolto cittadini e dipendenti all'interno dell'area del Camp di Marte non possono essere più tollerati, come senza senso sono le motivazioni date dalla direzione Usl toscana nord ovest per la soluzione del problema.

sabato, 24 marzo 2018, 12:01

La sfida "Primi di Toscana", riservata agli allievi degli istituti alberghieri toscani, è ormai entrata nel vivo. L'iniziativa, promossa dalla Regione, intende raccontare il territorio attraverso i primi piatti della tradizione regionale esaltando pappardelle e tortelli, minestre e zuppe, sia di mare che di terra.Le scuole in gara, in questi...

sabato, 24 marzo 2018, 11:30

A Colle di Compito, in via dei Canali 955, un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita. Il decesso è dovuto a cause naturali. Non risulta che l’uomo avesse alcun problema particolare di salute.Si tratta di un odontotecnico di Matera che periodicamente veniva a Lucca per lavoro.

sabato, 24 marzo 2018, 10:20

Lunedì 26 marzo alle ore 21 nella sala riunioni del comune di Capannori in piazza Aldo Moro un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di funghi. Nell’ambito del ciclo di incontri “Guarda dove metti i piedi” promosso dal Gruppo micologico “M.

venerdì, 23 marzo 2018, 20:46

Donne dai comportamenti non conformi agli stantard sociali: di questo di parlerà al CRED in sala Maria Eletta Martini martedì 27 marzo alle 17,00 con la dott.ssa Annacarla Valeriano, ricercatrice presso l'Archivio della memoria abruzzese della Fondazione Università di Teramo, presentando il suo saggio "Malacarne".

venerdì, 23 marzo 2018, 15:59

Nell’ambito degli appuntamenti infrasettimanali con gli Special Event torna al cinema Centrale di Lucca “Caravaggio – l’anima e il sangue”, grande titolo della rassegna LA GRANDE ARTE AL CINEMA 2017-2018. Dopo il grande successo ottenuto a fine febbraio, vi aspetta con due giorni di repliche il 27 e 28 marzo.

venerdì, 23 marzo 2018, 14:29

Gruppo Consigliare Progetto Comunità esprime solidarietà e vicinanza umana ai dipendenti del Comune di Montecarlo: "Dalle notizie apparse sulla stampa per le imputazioni ascritte a due esponenti dell’Amministrazione, rileviamo l’assoluta gravità dei fatti riportati. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza umana a quei dipendenti del Comune di Montecarlo che, comportandosi...

venerdì, 23 marzo 2018, 14:28

Sono in corsi i lavori da parte dell'amministrazione comunale per asfaltare con asfalto drenante la parte centrale di Piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano dove finora era presente un 'grigliato' in cemento che nel tempo si è deteriorato.

venerdì, 23 marzo 2018, 14:25

Sistema Ambiente ricorda che l’ordinanza comunale, che regolamenta la raccolta differenziata dei rifiuti, per le utenze domestiche, fuori dal centro storico, prevede: