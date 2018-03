Renato Bonturi (Pd): ""Anche nel comune di Lucca dobbiamo parlare di una sconfitta per il Partito Democratico"

Altre notizie brevi

lunedì, 5 marzo 2018, 21:08

Questa mattina all'ospedale S. Chiara di Pisa è nata Matilde Sgrò, figlia di Carmelo e nipote di Pasquale Sgrò. La bimba gode di ottima salute e pesa 3 chili 115 grammi ed è lunga 51 centimetri. Assomiglia alla sorellina Sofia ed è vivacissima.

lunedì, 5 marzo 2018, 15:10

In merito al recente intervento della Cisl di Lucca, l'Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia quanto segue:

lunedì, 5 marzo 2018, 14:44

Il 9 marzo si terrà il secondo degli incontri "A veglia col PONTE" sul mondo contadino in provincia di Lucca presso la Biblioteca Tobino di Camigliano dal titolo: "Il paesaggio agrario provinciale nella prima metà del Novecento".

lunedì, 5 marzo 2018, 14:28

"Il centrodestra ha vinto le elezioni e per la prima volta lo ha fatto anche in Toscana, spuntandola in 11 collegi uninominali su 21 fra Camera e Senato. Fratelli d'Italia elegge due parlamentari nei collegi uninominali del Senato Prato-Pistoia con Patrizio La Pietra e della Camera a Lucca con Riccardo Zucconi.

lunedì, 5 marzo 2018, 14:23

Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, martedì.

lunedì, 5 marzo 2018, 14:08

Cecilia Carmassi e Bamba Liberatore, candidate di Liberi e Uguali alla Camera e Luca Baccelli, candidato di Liberi e Uguali al Senato commentano il risultato elettorale: "Il progetto di Liberi e Uguali va avanti - esordiscono in un comunicato congiungo - .

lunedì, 5 marzo 2018, 14:07

"Ventagli e Bicorni". Inizia martedì 6 marzo alle 17 a Palazzo Ducale (Sala Maria Luisa) il ciclo di conferenze-laboratorio "Ballo a Palazzo" organizzato dall'associazione "Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana" e tenuto da Margarita Martinez.

lunedì, 5 marzo 2018, 14:06

Con "Resti" Spazio LUM inaugura il ciclo di spettacoli indipendenti, autoprodotti che intendiamo sviluppare come parte portante delle nostre attività e che ci accompagneranno durante questa primavere ed estate. Continua la collaborazione instaurata con MMAD all'interno degli spazi dello studio in via San Donnino.

lunedì, 5 marzo 2018, 14:06

Mercoledì 7 marzo alle ore 18 al polo culturale Artémisia di Tassignano è in programma la conferenza 'Patagonia, l'ultimo rifugio dei Titani' a cura di Walter Landini, ex Direttore del Museo di Storia Naturale dell'università di Pisa, Dipartimento di Scienze della Terra.

lunedì, 5 marzo 2018, 14:05

Mercoledì 7 marzo alle ore 21 nella sede dello sportello al cittadino zona sud (ex circoscrizione 4) di San Leonardo in Treponzio si terrà la seconda assemblea sul tema della sicurezza urbana rivolta ai cittadini delle frazioni di San Leonardo in Treponzio e Massa Macinaia.