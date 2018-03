Sabato al teatro "Nieri" di Ponte a Moriano in scena “A piedi nudi nel parco”

venerdì, 16 marzo 2018, 16:13

Sabato 17 marzo si concluderà con il nono appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

La compagnia Teatro Fuori Rotta grazie a un gemellaggio con il Comitato Provinciale F.I.T.A. di Padova metterà in scena “A piedi nudi nel parco” commedia brillante di Neil Simon

(Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma))

Lo spettacolo

L’irresistibile commedia che fece il giro dei maggiori teatri del mondo e divenne la base per l’indimenticabile capolavoro comico interpretato da Robert Redford e Jane Fonda. Brioso e pieno di colpi di scena, lo spettacolo coinvolge dall’inizio alla fine lo spettatore intrattenendolo con momenti di alto umorismo.

La coppia di neosposi Paul e Corie, dopo aver trascorso sei giorni di infuocata luna di miele chiusi in una stanza dell’Hotel Plaza, si trasferisce nella sua prima casa, un piccolo e spoglio appartamento al quinto piano di un vecchio palazzo senza ascensore del Greenwich Village.

La scomoda sistemazione ed una serata a quattro, in compagnia dell’eccentrico vicino abusivo Victor Velasco e di Ethel, la benpensante madre di Corie, mettono a dura prova la loro vita matrimoniale e, in particolare, fanno emergere le loro differenze caratteriali: Paul è serio, contegnoso, prudente, Corie è vitale, appassionata, romantica; tanto l’uno è prevedibile e convenzionale quanto l’altra è imprevedibile e spudorata.

Corie decide di mettere fine al matrimonio, non all’altezza delle sue elevate aspettative ideali, e caccia dal letto coniugale Paul, che finisce su una panchina di Washington Square Park, a ubriacarsi e camminare a piedi nudi nel parco, proprio in quella che lei gli aveva indicato come espressione della desiderata spontaneità. Ma quando vede come si è ridotto, Corie capisce di amarlo così come l’ha conosciuto e sposato, un uomo stabile e fidato, e di non volerlo affatto cambiare.

I giovani Paul e Corie si riconciliano e anche i maturi Victor ed Ethel, altrettanto diversi, sembrano aver scoperto una speciale sintonia.

INTERPRETI / PERSONAGGI

Gioele Peccenini / Paul Bratter

Lucia Bizzotto / Corie Bratter

Fausto Fusto / Velasco

Antonella Campana / Ethel, mamma di Corie

Giulio Cocchiarella / Tecnico del telefono

Luci: Gianluca Marzari

Regia di GIOELE PECCENINI

Al termine dello spettacolo si terrà la cerimonia di premiazione del quarto concorso regionale “Il ToscaNello”

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di 8 euro (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, 6 euro e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, 4 euro).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.