Sanità toscana aree disagiate: il Crest segnala le criticità

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 marzo 2018, 21:30

Venerdì prossimo 23 marzo alle ore 16.30 nella sala convegni "Vincenzo da Massa Carrara" c/o la Fondazione Cassa di Risparmio in via San Micheletto 3 Lucca ci sarà la presentazione del libro "Vivere nel tempo: riflessioni sull'invecchiamento" a cura di Anna Tempia: "...uno studio che delinea una visione dell'invecchiamento come...

mercoledì, 21 marzo 2018, 17:55

In occasione della Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica, martedì 10 aprile l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.M.I.O.T.) promuove anche quest’anno l’iniziativa “Stiamo bene… naturalmente!”: su tutto il territorio nazionale gli studi medici, odontoiatrici e veterinari associati offriranno al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di un corretto stile di vita,...

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:48

Il Cantiere giovani, in via del Brennero, è un polmone vivo, di aggregazione e di socialità, per le nuove generazioni del nostro territorio. E occorre il massimo impegno per la sua valorizzazione e il suo potenziamento.

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:26

L'amministrazione comunale comunica di aver predisposto tutte le procedure necessarie per intervenire tempestivamente sulla pozza d'acqua che si è creata davanti all'ingresso provvisorio della scuola media E. Pea a Porcari. Su richiesta della dirigenza scolastica, per ovvi motivi di sicurezza visto che saranno impiegati mezzi di grande ingombro, è stato...

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:02

Il progetto Scuola di Legalità promosso dall'Istituto Comprensivo Lucca 3 prosegue con le iniziative in calendario per il mese di Marzo.

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:25

Matteo Petrini, coordinatore comunale Fratelli d'Italia Capannori commenta il risultato delle elezioni: "Le recenti elezioni hanno visto Fratelli d'Italia crescere in maniera importante a Capannori, con un incremento rispetto alle politiche del 2013 pari al 142 per cento, segno che la nostra proposta politica è apprezzata dai capannoresi - esordisce...

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:09

Venerdi 23 marzo alle 17.30 presso la sala Maria Eletta Martini, in via S. Andrea 33 a Lucca, avrà luogo la presentazione del romanzo di Giuseppe Calabretta "Il mastro il sigaro e la sedia" - Tra le Righe-Libri- organizzata dall'assessorato alle politiche formative, alle politiche di genere e alla continuità...

mercoledì, 21 marzo 2018, 13:39

mercoledì, 21 marzo 2018, 12:19

Dieci soggetti pubblici e privati hanno firmato questa mattina al Ministero per lo sviluppo economico il Protocollo d'intesa per la realizzazione in Toscana, nell'area dell'interporto di Livorno, di una piattaforma logistico digitale a supporto delle industrie che operano nel settore delle scienze della vita e che permetterà di ottimizzare la...

mercoledì, 21 marzo 2018, 11:11

Un accordo tra Regione Toscana e A.S.TOS, Associazione Stomizzati Toscani, per migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti stomizzati. Lo hanno siglato stamani nella sede dell'assessorato, via Alderotti, l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e il presidente dell'associazione Paolo Cantini.