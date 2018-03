Spazio LUM presenta: Resti

lunedì, 5 marzo 2018, 14:06

Con "Resti" Spazio LUM inaugura il ciclo di spettacoli indipendenti, autoprodotti che intendiamo sviluppare come parte portante delle nostre attività e che ci accompagneranno durante questa primavere ed estate. Continua la collaborazione instaurata con MMAD all'interno degli spazi dello studio in via San Donnino.

"Resti" è una raccolta di testi in poesia e prosa scritti da Chiara Savarese e interpretati dalla stessa Chiara e da Matilde Bernardi. I testi, affiancati all'utilizzo della musica, vogliono condurre chi ascolta e guarda attraverso un percorso che affronta ciò che si prova o che rimane dopo una fine o dopo un inizio.

La nostra vita si racconta per momenti importanti, per avvenimenti, come fossero punti, fermi, stampati nella memoria. Tante volte, però, ci si dimentica di tutto quello che sta nel mezzo.

È proprio questo quello che "Resti" si prefigge di raccontare: quello che rimane addosso e coloro che ci rimangano accanto dopo tutto quello che ci succede.