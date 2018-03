Testaferrata: "Strade dissestate a S. Anna, pregasi l'amministrazione comunale di voler intervenire"

Su sollecitazione di diversi cittadini, Simona Testaferrata, consigliere comunale di opposizione a Lucca, presenta "alcuni problemi relativi sia a dissesti stradali di via del Tiro a Segno all'altezza del civico 590 che viene utilizzata in parte come parcheggio per il campo sportivi dell'Aquila Sant'Anna di cui usufruiscono molte famiglie per accompagnare e riprendere i figli, inoltre conduce all'ingresso di un condominio di 30 nuclei familiari. La strada si presenta dissestata e pericolosa soprattutto quando piove. Si raccomanda all'Amministrazione un intervento CELERE ed efficace. Un altro INTERVENTO che torno a riproporre è la pericolosità dell'ingresso in strada da via don Minzoni in via Cavalletti: lo specchio parabolico spesso appannato sopratutto nei periodi freddi non permette di vedere le macchine che sopraggiungono direzione via del Tiro a segno direzione Lucca, quindi siamo a raccomandare dissuasori stradali per moderare la velocità delle auto su quel tratto stradale".