Togni e Benedetti entrano nella presidenza regionale pubblici esercizi Confesercenti

Altre notizie brevi

venerdì, 30 marzo 2018, 14:48

Il sindaco Luca Menesini e l'assessore allo sport, Serena Frediani, stamani (venerdì) hanno ricevuto nel palazzo municipale i dirigenti delle squadre BioNatura Nottolini Capannori, Convergenze CUS Siena, Futura Giovani Busto Arsizio e Real Volley Napoli che oggi (venerdì) e domani (sabato) si affronteranno al Palatagliate di Lucca per la Final...

venerdì, 30 marzo 2018, 13:19

Sarà emesso a breve un avviso pubblico rivolto ai comuni toscani con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti - e con particolare attenzione per quelli delle aree interne - per la concessione di agevolazioni destinate alla riqualificazione delle infrastrutture dei Centri commerciali naturali.

venerdì, 30 marzo 2018, 12:53

La Confartigianato Imprese Lucca ricorda alle aziende del settore dell’autoriparazione che i soggetti che operano riparazioni o manutenzioni su veicoli elettrici o ibridi sono tenuti, secondo la norma CEI 11/27, a essere nominati dal datore di lavoro come persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV) e devono ricevere un’adeguata formazione.

venerdì, 30 marzo 2018, 12:50

Celsius organizza per questa estate due corsi di preparazione agli esami ai corsi di laurea a numero chiuso. Uno è riservato ali studenti che intendono iscriversi a corsi di laurea del ramo sanitario, come medicina, professioni sanitarie, farmacia; l’altro per chi invece tenta l’esame di scienze della formazione.

venerdì, 30 marzo 2018, 12:02

La biglietteria del Teatro del Giglio, in occasione delle festività pasquali, rimarrà chiusa al pubblico domani, sabato 31 marzo; riaprirà con il consueto orario - 10.30-13 e 15-18 - mercoledì 4 aprile. Per acquisti online consultare il sito www.teatrodelgiglio.it.

venerdì, 30 marzo 2018, 11:56

L'amministrazione comunale sta aggiornando il programma triennale degli impianti di telefonia mobile.Dopo un primo passaggio all'interno dell'Osservatorio della telefonia mobile avvenuto nelle scorse settimane, ora la bozza del programma sarà portato all'attenzione dei cittadini, in due incontri informativi che si svolgeranno la prossima settimana.Il primo incontro è in programma mercoledì...

giovedì, 29 marzo 2018, 17:12

Il Centro Antiviolenza Associazione Luna Onlus di Lucca organizza per venerdì 6 aprile 2018, dalle ore 15 alle ore 19 presso Palazzo Ducale, Sala Accademia 1, l’evento dal titolo “Professioni sincronizzate contro la violenza: riflessioni sul sistema giudiziario fra criticità e buone prassi per il contrasto alla violenza sulle donne...

giovedì, 29 marzo 2018, 16:36

Enorme successo per Renato Zero e il suo “Zeroviskij – solo per Amore”che a grande richiesta tornerà in programmazione nella giornata del 3 aprile al Cinema Centrale di Lucca.

giovedì, 29 marzo 2018, 16:36

Matteo Scannerini di Forza Italia Capannori interviene in merito alla piazza di Marlia: "La piazza di Marlia sta cedendo di nuovo - esordisce Scannerini - . Non è una novità e non è una sorpresa. Che la pietra di Matraia non possa reggere il passaggio delle macchine è cosa nota.

giovedì, 29 marzo 2018, 14:34

"Esprimiamo soddisfazione per il nuovo finanziamento che il Comune di Lucca ha ottenuto partecipando al bando sperimentale nazionale "Riscossione e contrasto all'evasione". E' un'ulteriore conferma che, su questo tema, si possono ottenere risultati importanti. Occorre infatti vivere come priorità il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, come l'attenzione a garantire adeguati...