Unicoop Firenze per il Meyer

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:15

Il Meyer cresce e lo fa insieme a Unicoop Firenze. La maggiore cooperativa di consumo della Toscana ha firmato alcuni giorni fa un accordo con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer in cui si impegna a destinare come erogazione liberale una quota annuale di 500mila euro per il 2018, il 2019 e il 2020. Le risorse serviranno per sostenere il progetto Meyerpiù che porterà l’ospedale, sede di attività di complessa rilevanza clinica per pazienti provenienti oltre che dalla Toscana, da tutto il Paese e da nazioni europee, di attività di ricerca sofisticata e di percorsi di formazione universitaria attinenti alla cura della “persona” bambino e adolescente, ad integrarsi con le realtà più avanzate in ambito pediatrico a livello internazionale.

Con Meyerpiù il Pediatrico fiorentino, che già raggiunge punte di eccellenza in diversi settori, si allargherà fisicamente, attraverso l’aumento degli spazi dagli attuali 30mila a 40mila mq. Cresceranno gli spazi dedicati alla formazione con il Meyer Health Campus. Nascerà il Parco della Salute, dove avrà sede la nuova Neuropsichiatria infantile e troveranno spazio le attività di day hospital, mentre il complesso ospedaliero sarà sempre più destinato al ricovero e cura di patologie ad alta complessità.

La collaborazione fra Unicoop Firenze e la Fondazione dell’Ospedale Meyer non si limita ad un semplice finanziamento. L’accordo prevede anche il coinvolgimento dei soci e dei dipendenti della cooperativa in eventi e incontri volti alla diffusione di buone pratiche per il benessere dei più piccoli e delle loro famiglie. Unicoop e il Meyer promuoveranno la partecipazione attraverso l’organizzazione di visite dei soci e dei dipendenti al Meyer e la presenza dei pediatri nei punti vendita della cooperativa e incontri con i soci. La salute è uno dei temi principali su cui Unicoop Firenze è impegnata rispetto alla collettività dei suoi soci. Già da tempo la cooperativa organizza incontri informativi sul benessere, attività sportive per mantenersi in forma e divulgazione di informazioni sulla prevenzione e sui corretti stili di vita. Attraverso l’accordo con il Meyer dalle prossime settimane ci sarà un focus particolare sui bambini e gli adolescenti.

“Il Meyer e Unicoop Firenze sono due realtà molto radicate nel territorio. Lo scopo di questa collaborazione va nella direzione di rafforzare questo radicamento attraverso sinergie condivise. Oltre all’erogazione di 1,5 milioni di euro, Unicoop Firenze con oltre un milione di soci, ottomila dipendenti e 104 punti di vendita intende svolgere un ruolo di maggiore connessione fra l’ospedale e le famiglie toscane. La nostra non vuole essere e non sarà una classica sponsorizzazione, bensì una vera e propria collaborazione, con lo scopo di favorire una maggiore cultura e una maggiore consapevolezza di come vivere al meglio una condizione di ben-essere” ha detto Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze.

“Oggi si stringe una collaborazione che accompagnerà Unicoop e l’Ospedale pediatrico Anna Meyer con la sua Fondazione, in un percorso triennale a sostegno di Meyerpiù, il piano di sviluppo che da qui al 2020 disegnerà un nuovo Meyer, che non sarà solo più grande, ma anche più in grado di dare risposte ai bisogni della cura dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, alle esigenze di formazione dei giovani pediatri e dei professionisti della salute dei bambini. Inoltre al sostegno delle attività di ricerca in tutte le tematiche inerenti l’età evolutiva. Un progetto che coinvolge non solo gli operatori del Meyer ma anche la comunità in cui ha le sue radici: “La Comunità Unicoop” che rappresenta le espressioni sociali e solidaristiche più genuine della Toscana, a cui vanno i nostri sentimenti più sinceri di gratitudine”, ha commentato Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Meyer di Firenze.