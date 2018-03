Visita guidata "Passeggiando tra antichi chiostri, orti e giardini nascosti dentro le Mura di Lucca"

martedì, 13 marzo 2018, 09:07

Ogni anno Lucca rinasce con spirito indomito di chi attende la primavera per scrollarsi il freddo invernale appena trascorso con le sue piogge e le sue nebbie, e per accogliere di buon umore e leggerezza la bella stagione. È per questo che le guide dell'associazione culturale Lucca Info & Guide propongono alcune visite guidate alla scoperta degli spazi verdi cittadini, pubblici e privati, in un insolito itinerario a spasso per la città. Così da coronare anche le iniziative del festival delle Camelie e di Verdemura.



Sarà anche l'occasione per ammirare le varietà di piante antiche importate da lontano tra cui magnifiche camelie ed azalee coloratissime nel nostro affascinante Orto Botanico.



Molto ancora si scoprirà in queste passeggiate, allungando lo sguardo nei giardini di residenze storiche o percorrendo tratti delle Mura di Lucca.



Le visite guidate saranno in lingua italiana ed è necessaria la prenotazione chiamando 345 0224 989 o scrivendo una mail a luccainfoguide@gmail.com



Calendario visite:



17-18-24-25 marzo



Appuntamento ore 15



visita guidata €7 + ingresso Orto Botanico €3



7-8 aprile



visita guidata € 7 + ingresso Orto Botanico €3 + ingresso giardino Villa Pfanner €3.



Appuntamento ore 15



Bambini fino a 10 anni gratuito