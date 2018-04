A Guamo la proiezione del film 'E ora dove andiamo?'

Altre notizie brevi

lunedì, 30 aprile 2018, 19:28

Sabato 5 maggio, in occasione della Manifestazione Lucca Classica, il Liceo Musicale di Lucca si presenterà al pubblico con interventi musicali dei propri allievi.

lunedì, 30 aprile 2018, 16:07

Prosegue il ciclo di incontri "Faccia a faccia col sindaco". Mercoledì 2 maggio alle ore 21 nella sede dei Donatori di sangue di Colle di Compito il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà la popolazione per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione nonché per...

lunedì, 30 aprile 2018, 13:24

Giovedì 3 maggio alle ore 21 nella scuola elementare di Sant’Alessio si terrà l'assemblea pubblica organizzata da Geal Spa e dal comune di Lucca. L’incontro, a cui è invitata a partecipare la cittadinanza, sarà utile per presentare i lavori di estensione della rete fognaria che interesseranno la via di Sant'Alessio...

lunedì, 30 aprile 2018, 13:23

Giovedì 3 maggio alle ore 17.30 nella sala del consiglio comunale di Capannori è in programma la conferenza 'Gli inganni della finanza e l'attuazione della Costituzione' con Mauro Scardovelli formatore, giurista e psicoterapeuta e Paolo Maddalena, giurista e magistrato.

lunedì, 30 aprile 2018, 10:15

Verrà presentato sabato 5 maggio alle ore 17 presso il Museo della Zecca nel baluardo San Donato "Lucca. Memorie, vissuti e percorsi eccentrici alla scoperta del Genius Loci" di Francesco Petrini, edito da Tralerighe libri editore.

lunedì, 30 aprile 2018, 10:06

"Siamo il primo sindacato in molte aziende ed ex aziende toscane, come quella Universitaria Pisana, Empoli, Prato, il secondo a livello regionale e il sindacato di riferimento in assoluto per quanto riguarda gli infermieri". CosìGiampaolo Giannoni, responsabile Nursind Toscana, commenta i risultati delle ultime elezioni RSU nelle aziende sanitarie regionali.

domenica, 29 aprile 2018, 22:17

L'Associazione Artistico Culturale "Laboratorio Brunier" vi attende agli eventi di maggio della manifestazione “Promenade fra Musica, Colori e Sapori" nella prestigiosa Villa Bottini di Lucca "MusicArt,per armonizzarvi con la natura attraverso le originali tele dell'artista Jitka Plchova, sarete immersi in un'atmosfera settecentesca potete visitare la Villa accompagnati da guida turistica;...

domenica, 29 aprile 2018, 19:43

Paura nella giornata di oggi per un incidente tra due veicoli sull'autostrada A11, tra i caselli di Lucca Est e Capannori, nei pressi di Sorbano del Giudice. Un'auto si è infatti ribaltata ed è stato necessario chiudere temporaneamente una corsia per i soccorsi.

domenica, 29 aprile 2018, 14:40

«Rientrato da pochi giorni in Consiglio regionale dopo tre anni di assenza devo purtroppo prendere atto che di passi in avanti sulle varie problematiche toscane non ne sono stati fatti anzi, in molti casi le situazioni sono addirittura peggiorate» è lapidario nella sua analisi il Presidente del gruppo consiliare di...

domenica, 29 aprile 2018, 13:39

Il comitato organizzatore comunica che a partire dal 1 maggio sono aperte le iscrizioni per la gara di canto "La Spiga d'Oro", magi, bevi, canti e vinci.