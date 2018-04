A San Gennaro assemblea pubblica sulla sicurezza del territorio

Altre notizie brevi

sabato, 14 aprile 2018, 15:04

Si annuncia al Lucca Film festival 2018 che a breve uscirà un bando di Alta Formazione Cinematografica dedicato alla scrittura per autori e registi under 35 con almeno un'esperienza cinematografica alle spalle. Il bando selezionerà 10 persone tramite bando pubblico che uscirà nei prossimi giorni sulle piattaforme on line del festival.

sabato, 14 aprile 2018, 14:38

La sicurezza è una partita complessa, che ha bisogno di politiche integrate per centrare l'obbiettivo, e la Regione Toscana, negli ultimi anni, si sta muovendo su tre linee di azione, che poi sono stati anche i temi di discussione ai tavoli dell'evento partecipativo di oggi.

sabato, 14 aprile 2018, 14:32

Sicurezza ‘partecipata' oggi di scena a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione. In oltre duecento si sono iscritti all'evento organizzato da Regione e Anci: amministratori locali e regionali, prefetti, rappresentanti delle forze dell'ordine ma anche cittadini e associazioni di cittadini, categorie economiche e ordini professionali, esperti...

sabato, 14 aprile 2018, 13:55

Grande affluenza al convegno "Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIERT): Catasto Impianti Termici (CIT) e Certificazione energetica degli Edifici (APE)" che si è svolto oggi, nell'ambito della manifestazione KLIMAHOUSE TOSCANA 2018. Il Convegno è stato organizzato da Agenzia Fiorentina per l'Energia in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente della Regione Toscana.

sabato, 14 aprile 2018, 12:12

A Lucca, sabato 21 aprile 2018, si terrà il convegno dal titolo Scuola e Impresa a confronto: Come e perché orientare i giovani? presso la Sala Ademollo di Palazzo Ducale, con ingresso dal Cortile degli Svizzeri.

sabato, 14 aprile 2018, 11:56

Giovedì 19 aprile, alle 21.00, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza a cura Angelo Lippi, il quale presenterà il rinnovato Orto Botanico dei Frignoli, ubicato a Fivizzano (MS), in occasione della sua riapertura che avverrà domenica 29 aprile.Angelo Lippi, già curatore dell'Orto...

sabato, 14 aprile 2018, 11:39

Domani alle 17 nei sotterranei del Baluardo San Paolino sarà scoperta la targa di intitolazione di una delle sale sotterranee del baluardo a Vania Vannucchi. Saranno presenti il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente dell'Opera delle Mura Alessandro Biancalana e le autorità cittadine.

sabato, 14 aprile 2018, 10:48

L'epigenetica ha riscosso in questi ultimi anni un enorme interesse anche in ambiti non scientifici. I media hanno dato grande risalto ai risultati della ricerca in questo campo ma ne hanno anche talvolta travisato il senso.

sabato, 14 aprile 2018, 09:50

Prosegue "Percorsi d'arte a Lucca" CartAnziani 2018 con "La chiesa di Santa Maria della Rosa: committenza mercantile e spazi cittadini nel pieno medioevo". Giovedì 19 aprile alle 16 visita su appuntamento davanti alla chiesa. Ingresso libero.La visita a questo piccolo gioiello di gusto gotico, edificato agli inizi del Trecento per...

venerdì, 13 aprile 2018, 13:43

A partire da giovedì 19 aprile fino al mese di ottobre, presso i Saloni monumentali della Biblioteca Statale di Lucca, si terrà il primo Ciclo di seminari dedicati ai Classici del pensiero e, più in particolare, al rapporto tra Filosofie e scienze nell'età moderna, incontri organizzati dalla sezione lucchese della...