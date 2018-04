A Villa Bottini l'evento “Nascita e prospettive del Centro Ecumenico a Lucca”

Altre notizie brevi

giovedì, 19 aprile 2018, 09:21

Esce in questi giorni il nuovo numero doppio della Rivista di studi sull'editoria di pregio e il libro illustrato Rara Volumina (numero 1/2 2016). Per la secondo anno consecutivo, la rivista esce in coedizione con l'Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti.

mercoledì, 18 aprile 2018, 17:51

Arriva il finanziamento strutturato per il Gestore GAIA S.p.A: è stata infatti aggiudicata oggi la gara per la scelta del finanziatore della somma di 105 milioni di euro, necessaria alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano di Ambito.

mercoledì, 18 aprile 2018, 17:15

"Sono rimasta sconcertata-afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega- nel vedere l'eloquente video in cui uno studente lucchese intima brutalmente al proprio professore di dargli la sufficienza, ordinandogli, addirittura, di mettersi in ginocchio." "Una scena allucinante-prosegue il Consigliere-che è aggravata dal sottofondo di risate scomposte da parte dei...

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:17

Sulla a/11, vicino Ponte a Nievole un automobilista si è dileguato dopo essere finito contro un camper. Si tratta di un 35enne residente in provincia di Lucca, che è stato poi intercettato a Calenzano da una pattuglia della sottosezione di Firenze Nord, che lo stava cercando.

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:47

Il Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” di Guamo indice il bando per il “VII° Premio d’Arte ‘La Sorgente’ edizione 2018 che si terrà in un solo giorno il 27 maggio e questo evento si svolgerà nell’ambito della “XIX.a Festa della Sorgente a Guamo nei giorni di 25/26 e 27...

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:37

“La ripresa dell’occupazione non può andare di pari passo con l’aumento degli incidenti, anche mortali. Nei primi 100 giorni del 2018 siamo già a 11 vittime, secondo i dati dell’Osservatorio indipendente di Bologna. E guai a parlare di fatalità! Servono un’attività di prevenzione e dei controlli più stringenti, che vanno...

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:35

"Gli infortuni mortali sul lavoro e le malattie professionali sono in lenta decrescita, ma il problema della sicurezza sul lavoro non è affatto superato, e richiama la Regione a un impegno costante e sempre più intenso.".

mercoledì, 18 aprile 2018, 14:04

«Siamo alle comiche finali: sulla gestione dei rifiuti la Regione premia i Pierini e lascia a bocca asciutta i Comuni più virtuosi i cui primi cittadini di sinistra nell’area lucchese ovviamente si ribellano. Ora ci manca solo che il braccio di ferro tra sinistra e sinistra rallenti ancora le scelte...

mercoledì, 18 aprile 2018, 13:46

Giovanni Damiani di Forza Nuova commenta le ultime aggressioni verso donne da parte di immigrati: "Dopo la notizia delle ultime aggressioni verso donne da parte di immigrati, abbiamo deciso di compiere la sera di martedì 16 aprile 2018 una passeggiata per la sicurezza con i nostri militanti nelle strade di...

mercoledì, 18 aprile 2018, 13:45

“ I crescenti episodi di bullismo che imperversano nelle scuole di Lucca, in particolare presso l’ITC Carrara rappresentano purtroppo la punta di un iceberg di un fenomeno sempre più diffuso” lo dichiara Gloria Vizzini, cittadina portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle.